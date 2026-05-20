OM : après Paixão et Weah, 5 autres joueurs ciblés pour un départ !

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

= 24.00€ pour 10€

= 29.90€ pour 10€

PSG - Arsenal Ligue des Champions · 2025/26

Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur.

Officiel. Niveau 5 – transfert acté et officialisé, aucun retour en arrière possible.

Officiel. Niveau 5 – transfert acté et officialisé, aucun retour en arrière possible.

Trois feux verts. Niveau 3 – négociations actives, le transfert prend forme mais peut encore capoter.

Trois feux verts. Niveau 3 – négociations actives, le transfert prend forme mais peut encore capoter.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Le grand ménage pourrait totalement secouer l’Olympique de Marseille cet été. Après les possibles départs d’Igor Paixão et Timothy Weah évoqués ces dernières heures, plusieurs autres joueurs importants de l’effectif seraient désormais concernés par une vente.

Et cette fois, ce sont des cadres majeurs du projet marseillais qui pourraient être sacrifiés pour permettre à l’OM de récupérer d’importantes liquidités.

Trois joueurs majeurs déjà menacés

Selon plusieurs tendances en interne, Nayef Aguerd, Amine Gouiri et Quinten Timber feraient aujourd’hui partie des profils susceptibles de quitter Marseille en cas de grosse offre.

Trois joueurs pourtant arrivés récemment et considérés comme des éléments importants du projet sportif olympien.

Nayef Aguerd, pilier défensif de l’OM cette saison, est actuellement valorisé à environ 20 millions d’euros sur Transfermarkt.

Même constat pour Quinten Timber, dont la cote continue de grimper après plusieurs prestations solides dans l’entrejeu marseillais. Le milieu néerlandais est aujourd’hui estimé à 25 millions d’euros.

Mais le dossier le plus sensible concerne probablement Amine Gouiri.

L’attaquant algérien reste l’un des joueurs les plus bankables de l’effectif avec une valeur estimée à 28 millions d’euros. Son profil continue d’attirer plusieurs clubs européens capables d’investir massivement cet été.

Balerdi et Højbjerg arrivent en fin de cycle

À ces trois joueurs s’ajoutent également Leonardo Balerdi et Pierre-Emile Højbjerg.

Les deux cadres olympiens seraient considérés comme des joueurs “en fin de cycle” au sein du projet marseillais.

Même s’ils restent importants sportivement, l’OM pourrait profiter de leur valeur marchande encore élevée pour récupérer des fonds importants avant une possible baisse de leur cote.

Aujourd’hui, chacun des deux joueurs est estimé autour de 18 millions d’euros sur Transfermarkt.

🚨🚨 𝗕𝗔𝗟𝗘𝗥𝗗𝗜, 𝗔𝗚𝗨𝗘𝗥𝗗, 𝗛Ø𝗝𝗕𝗝𝗘𝗥𝗚, 𝗧𝗜𝗠𝗕𝗘𝗥 𝗘𝗧 𝗚𝗢𝗨𝗜𝗥𝗜 𝗣𝗢𝗨𝗥𝗥𝗔𝗜𝗘𝗡𝗧 𝗤𝗨𝗜𝗧𝗧𝗘𝗥 𝗠𝗔𝗥𝗦𝗘𝗜𝗟𝗟𝗘 ! 🤯🩵🤍



(@sebnonda) pic.twitter.com/Bzo1OGA6Cv — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) May 20, 2026

L’OM prépare un énorme chantier estival

Cette tendance confirme surtout une chose : Marseille prépare probablement un mercato extrêmement mouvementé.

Le club phocéen semble prêt à ouvrir plusieurs dossiers majeurs afin de récupérer de la marge financière pour reconstruire une partie de son effectif.

Entre les contraintes économiques, les ambitions sportives et la volonté de lancer un nouveau cycle, l’OM pourrait donc sacrifier plusieurs joueurs importants dès cet été.

Jusqu’où Marseille est-il prêt à aller ?

Le problème pour l’OM, c’est que beaucoup des joueurs concernés restent très appréciés des supporters.

Gouiri, Timber ou encore Aguerd incarnent justement des profils capables de porter le projet marseillais sur plusieurs saisons.

Mais dans le football moderne, peu de clubs français peuvent aujourd’hui refuser certaines offres XXL venues de l’étranger.

Et à Marseille, le mercato pourrait rapidement prendre une tournure explosive si plusieurs de ces dossiers venaient à s’accélérer simultanément.