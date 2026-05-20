18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

À quelques jours du barrage ASSE – OGC Nice, une incertitude majeure plane autour de la présence des joueurs convoqués en sélection. L’IA a tenté de trancher.

Entre calendrier FIFA et enjeux sportifs, l’ASSE et l’OGC Nice avancent dans le flou… mais les tendances commencent à se dessiner. Selon les règles habituelles de mise à disposition des internationaux, la marge de manœuvre reste très limitée pour les clubs concernés. Mais certains cas laissent encore une petite ouverture.

Une disponibilité très variable selon les profils

D’après les estimations liées aux pratiques habituelles des instances internationales, les probabilités de participation au barrage se répartissent ainsi :

Joueurs convoqués en sélection A pour rassemblement officiel : 15 % à 25 % de chances de jouer le barrage

Joueurs convoqués pour matchs amicaux : 40 % à 55 % de chances de jouer

Joueurs en liste élargie ou non immédiatement mobilisés : 60 % à 75 % de chances de jouer

Une hiérarchie claire qui montre que tout dépend du statut exact des joueurs dans leur sélection.

Lecture globale de la situation

En combinant les différents cas de figure, les tendances générales donnent un aperçu assez net :

Probabilité qu’au moins un international majeur soit absent : 70 %

Probabilité qu’un club perde plusieurs internationaux : 45 %

Probabilité que les deux équipes soient impactées simultanément : 80 %

Probabilité d’avoir un effectif complet des deux côtés : seulement 20 %

Un casse-tête pour l’ASSE et Nice

Dans les faits, les deux clubs restent dans une zone d’incertitude totale à quelques jours d’un match capital. La tendance la plus probable reste celle d’effectifs légèrement amputés, avec un impact concret sur la composition des équipes.

En résumé :

ASSE – OGC Nice s’annonce avec 80 % de chances d’être influencé par les sélections nationales. Et seulement 20 % de chances de voir les deux équipes au complet Une donnée qui pourrait clairement peser sur le scénario de ces barrages.