Pour éviter d’être privée de trois joueurs pour les barrages de L1 contre l’OGC Nice, l’ASSE a sollicité la Ligue.

À quelques jours du double barrage capital contre l’OGC Nice, l’ASSE tente déjà tout pour maximiser ses chances de rester en Ligue 1. Et les dirigeants stéphanois ont visiblement décidé de passer à l’action auprès de la LFP.

L’ASSE se bouge pour ses internationaux

Selon Tribune Stéphanoise, le club forézien a officiellement adressé une demande de dérogation afin de pouvoir conserver trois joueurs majeurs pour cette double confrontation décisive : Ben Old, Augustin Boakye et Ebenezer Annan. Le problème est important pour les Verts.

Les trois joueurs sont concernés par des convocations internationales à partir du 25 mai sous réquisition de la FIFA, ce qui pourrait les empêcher de participer à une partie des barrages face à l’OGC Nice. Une situation extrêmement délicate pour l’ASSE, qui joue tout simplement son avenir dans l’élite française. Philippe Montanier pourrait en effet perdre plusieurs éléments importants au pire moment de la saison, alors que chaque détail comptera dans cette confrontation sous haute tension.

Un accord exceptionnel avec les instances ?

Du côté de l’ASSE, l’espoir est donc désormais de trouver un accord exceptionnel avec les instances afin de repousser temporairement le départ des internationaux concernés. Une demande assez rare qui montre l’importance énorme accordée à ces barrages par Kilmer Sports Ventures et la direction du club.

Car malgré la pression et les difficultés de cette saison, Saint-Étienne veut absolument éviter une nouvelle catastrophe sportive. Face à un OGC Nice considéré comme favori, les Verts savent qu’ils auront besoin de toutes leurs forces disponibles pour tenter de créer l’exploit. Reste désormais à savoir si la LFP et les fédérations concernées accepteront de faire un geste envers l’ASSE dans ce dossier particulièrement sensible.