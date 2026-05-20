Luis Enrique a annoncé la tenue d’un match amical avant la finale de la Ligue des Champions avant le PSG et Arsenal le 30 mai à Budapest.

Le PSG entre officiellement dans sa préparation finale avant l’immense rendez-vous face à Arsenal en finale de la Ligue des Champions le 30 mai à Budapest. Et Luis Enrique a déjà dévoilé une surprise importante dans l’organisation parisienne.

Le PSG va rejouer avant la finale de la Ligue des Champions !

L’entraîneur espagnol a en effet affirmé que le PSG disputera un match amical avant d’affronter les Gunners afin de garder le rythme et peaufiner les derniers détails tactiques. « C’est un peu différent de l’année dernière car on avait la finale de la Coupe de France. Cette année, on n’en a pas », a expliqué Luis Enrique en conférence de presse.

Avant de détailler le plan prévu par le staff parisien : « On jouera un petit match amical pour travailler la tactique. On a beaucoup de temps. » L’objectif est clair : maintenir l’intensité physique tout en affinant les automatismes avant ce qui représente l’un des plus grands matches de l’histoire récente du club. Luis Enrique veut notamment utiliser cette période pour corriger certains détails défensifs et offensifs avant le duel contre Arsenal.

Une préparation minutieuse pour Luis Enrique

« On va préparer le match d’Arsenal et travailler sur des petits détails pour attaquer et défendre encore mieux », a ajouté le technicien du PSG. Le coach espagnol a même terminé avec une petite touche d’humour : « On va essayer si Arsenal nous laisse pour arriver dans cette belle ville de Budapest. »

À dix jours de cette finale historique, le PSG entre désormais dans une phase de préparation extrêmement minutieuse. Chaque détail compte avant un rendez-vous qui pourrait enfin offrir au club parisien une deuxième Ligue des Champions historique.