Bayern – PSG (1-1) : Paris en finale, les notes des Parisiens 

Bien aidé par l’arbitrage et par une solidarité de tous les instants, le PSG a validé son ticket en finale de la Ligue des Champions face au Bayern à Munich (1-1). Les notes des Parisiens.

Parfaitement lancé par un but express d’Ousmane Dembélé (0-1, 3e), le PSG a finalement moins tremblé que prévu pour valider son billet en finale de la Ligue des Champions, le 30 mai à Budapest contre Arsenal. Le Bayern Munich n’aura égalisé par Harry Kane que dans le temps additionnel (1-1, 90e+5). Les notes des Parisiens :

Matvey Safonov 6

Toujours dans son style peu académique, le gardien russe a fait son match en sortant une belle frappe de Jamal Musiala (43e) et en effaçant quelques actions chaudes. Comme souvent, il donne l’impression d’étouffer les incendies sans les circonscrire entièrement. Fusillé par Harry Kane dans le temps additionnel.

Warren Zaïre-Emery 7

Le Titi parisien perd un ballon chaud (13e) qui aurait pu coûter cher et se fait balader par Diaz dans la surface (21e). Propre et physiquement très au point, le latéral droit est monté en puissance et a gagné quasiment tous ses duels par la suite. De retour à un très haut niveau, ce qui est une excellente nouvelle pour les Bleus en vue du Mondial.

Marquinhos 5

Secoué par Luis Diaz à l’aller, le capitaine du PSG a serré le jeu. Positionné plus haut, parfois comme un milieu pour endiguer la prise de vitesse de son vis-à-vis colombien, Marquinhos a plus avancé que reculé, ce qui a quelque peu changé le rapport de force.

William Pacho 7

Dur sur l’homme et bien placé, son début de match est un exemple même s’il a reculé au fil de la rencontre. Élu homme du match, l’international équatorien a toutefois un temps de retard au marquage sur Kane sur l’égalisation bavaroise.

Nuno Mendes 5

Rapidement averti pour avoir fauché Michael Olise, le latéral portugais s’est fait secouer (25e) par le train Dayot Upamecano avant d’être auteur d’une main qui aurait pu causer son expulsion (28e). Heureusement pour lui, Michael Olise était moins flamboyant qu’au Parc des Princes. Remplacé par Senny Mayulu (85e).

Vitinha 5

Vitinha a contrôlé les temps forts et faibles en grattant également quelques ballons chauds dans les pieds allemands. Le Portugais relance par ailleurs un ballon sur la main de Neves qui aurait dû offrir un penalty aux Bavarois (31e). On l’a connu plus influent.

Fabian Ruiz 7

Finalement titulaire, l’Espagnol a distillé une ouverture magistrale sur l’ouverture du score. Sa technique a fait du bien pour aérer le jeu parisien. Pour un joueur sans rythme, il a tout de même tenu 75 minutes, remplacé par un Lucas Beraldo averti sur sa première action de jeu.

Joao Neves 6

Le Portugais a gratté un bon nombre de ballons dans la zone de création bavaroise et a placé une tête vicieuse détournée par Neuer (34e). En première période, sa main dans sa propre surface fera beaucoup parler tant elle a sans doute influé sur le scénario de la rencontre.

La main non sifflée de João Neves dans la surface du PSG ❌



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Désiré Doué 5

Préféré à Bradley Barcola, l’ancien Rennais a apporté un petit grain de folie qui s’est réveillé en seconde période : d’abord sur cette frappe détournée par Neuer (65e), puis sur ce missile dans le petit filet extérieur (71e). Remplacé par Lucas Hernandez (75e).

Ousmane Dembélé 6

Hormis son but, clinique, le Ballon d’Or a été plutôt discret. Cible des supporters locaux lorsqu’il devait tirer les corners et en manque de jus, Dembélé a été logiquement remplacé par Barcola (65e).

DEMBÉLÉ LANCE LE PSG APRÈS 2 MINUTES 🤯



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Kvicha Kvaratshkelia 7

Du feu dans les jambes ! Décisif sur sa première chevauchée, le Géorgien a permuté par la suite et a encore donné le tournis à la défense munichoise. Un carton idiot (44e) mais sans conséquence avant une seconde période plus en gestion mais marquée par une dernière percée lunaire plein axe (79e). Un poison.