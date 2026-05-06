Annoncé partant au mercato estival, Mason Greenwood (24 ans) a-t-il encore sa place dans le onze d’Habib Beye à l’OM ?

Mason Greenwood traverse probablement sa période la plus compliquée depuis son arrivée à l’OM. À quelques jours du déplacement face au Havre, l’attaquant anglais inquiète sérieusement par son manque d’efficacité. Annoncé parmi les possibles candidats à un départ lors du prochain mercato estival, le joueur de 24 ans connaît un net coup d’arrêt au pire moment de la saison.

Greenwood en panne sèche à l’OM

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : Greenwood vient d’enchaîner six rencontres consécutives sans inscrire le moindre but en compétition officielle. Une première depuis son arrivée à l’OM à l’été 2024. Plus inquiétant encore, son rendement offensif s’est fortement dégradé depuis le départ de Roberto De Zerbi. Sur ses 11 derniers matchs officiels avec le club phocéen, l’Anglais n’a trouvé le chemin des filets qu’à trois reprises. Une baisse de régime qui pose forcément question avant le sprint final. Car malgré son talent évident et sa capacité à faire des différences, Greenwood peine actuellement à retrouver son impact dans les zones décisives.

Encore remplaçant au Havre ?

Habib Beye se retrouve donc face à un vrai dilemme avant la rencontre contre Le Havre. Faut-il continuer à faire confiance à son attaquant malgré cette période difficile ou envisager des ajustements offensifs pour tenter de relancer la dynamique de l’équipe ? Dans un contexte déjà tendu autour de l’OM, cette panne offensive tombe particulièrement mal. D’autant que les rumeurs de mercato autour du joueur commencent à reprendre de l’ampleur en Angleterre comme en Espagne. Reste désormais à savoir si Greenwood parviendra à inverser la tendance avant la fin de saison ou si cette période compliquée pèsera lourd dans les réflexions estivales du club marseillais.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

10/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

17/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)