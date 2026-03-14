Pronostic Le Havre – OL : Lyon peut-il rester au contact de l’OM pour le podium ?

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Voici l’analyse complète du match de la 26e journée de Ligue 1 entre Le Havre et l’OL, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

En difficultés ces dernières semaines, l’Olympique Lyonnais reste sur deux matchs nuls arrachés dans les dernières minutes : un le week-end dernier en championnat contre le Paris FC (1-1) et un ce jeudi en huitième de finale aller de Ligue Europa face au Celta Vigo (1-1). Les Gones vont désormais tenter de renouer avec la victoire ce dimanche (17h15) sur la pelouse du Havre, dans le cadre de la 26e journée de Ligue 1.

Ligue 1 – Le Havre vs OL

Dimanche 15 mars 2026 · 17h15 · Stade Océane

Le Havre : capitaliser sur l’avantage du terrain

Le Havre aborde cette rencontre avec l’envie de profiter de l’instabilité actuelle de son adversaire. Le club normand s’appuie généralement sur une organisation défensive compacte et sur une forte discipline tactique.

À domicile, les Havrais cherchent souvent à densifier l’axe du terrain afin de limiter les espaces pour les équipes plus techniques. Cette approche peut poser des problèmes aux formations qui aiment construire patiemment leurs attaques.

Face à Lyon, l’objectif pourrait être de contenir les offensives adverses tout en essayant de se projeter rapidement vers l’avant lors des phases de récupération. Les couloirs et les transitions rapides pourraient constituer l’une des principales armes du HAC.

Si les Normands parviennent à maintenir un score serré pendant une grande partie du match, ils pourraient progressivement prendre confiance et tenter de faire douter les Lyonnais.

Olympique Lyonnais : retrouver enfin l’efficacité

L’Olympique Lyonnais traverse une période moins convaincante. Les Gones ont tout de même montré des ressources mentales ces derniers jours en revenant au score dans les dernières minutes lors de leurs deux dernières rencontres.

Cependant, ces égalisations tardives masquent certaines difficultés collectives, notamment dans la capacité à maîtriser totalement un match.

Face au Havre, Lyon cherchera probablement à prendre rapidement le contrôle du ballon afin d’éviter de subir le rythme imposé par les Normands. La qualité technique du milieu lyonnais pourrait être un élément clé pour désorganiser le bloc défensif havrais.

Les Gones devront également faire preuve de réalisme offensif. Dans ce type de déplacement, l’efficacité dans les deux surfaces peut rapidement faire basculer la rencontre.

Les confrontations récentes

Les oppositions entre Le Havre et Lyon restent relativement rares ces dernières années en raison des parcours différents des deux clubs. Historiquement, l’OL possède toutefois un avantage dans ce duel.

Sur les 10 dernières confrontations entre les deux équipes :

Olympique Lyonnais : 8 victoires

Le Havre : 1 victoire

Match nul : 1

Les compos probables

La compo probable du Havre : Diaw – Sanganté, Seko, Zagadou, Zouaoui – Ndiaye, Gourna-Douath, Kechta – Soumaré, Quetant, Boufal.

Absents : Touré (blessé), Ebonog (suspendu).

Incertains : Nego, Lloris (blessés), Pembélé (écarté).

La compo probable de l’OL : Greif – Hateboer, Tessmann, Niakhaté, Tagliafico – Karabec, Nartey, Morton, Tolisso, Abner – Endrick.

Absents : Nuamah, Fofana, Sulc, Moreira, Kluivert, Maitland-Niles (blessés), Mata (suspendu).

Les joueurs à suivre

Issa Soumaré (Le Havre) : L’attaquant havrais traverse actuellement une période particulièrement efficace. Auteur des trois derniers buts du HAC, Soumaré s’impose comme la principale arme offensive de son équipe ces dernières semaines. Sa vitesse et sa capacité à se projeter rapidement vers l’avant en font un joueur dangereux dans les phases de transition. Face à une défense lyonnaise parfois mise sous pression ces derniers matchs, il pourrait encore se montrer décisif s’il bénéficie d’espaces dans le dos du bloc adverse.

Endrick (OL) : Arrivé récemment à Lyon, le jeune attaquant brésilien s’est déjà montré très efficace sous ses nouvelles couleurs. Auteur de 6 buts depuis son arrivée à l’OL, Endrick s’est rapidement intégré dans le dispositif offensif lyonnais grâce à sa puissance et son sens du but. Toujours à l’affût dans la surface, il possède la capacité de convertir la moindre occasion. Dans une rencontre qui pourrait se jouer sur des détails, son réalisme pourrait être l’un des éléments déterminants pour les Gones.

Les tendances de cotes : Lyon légèrement favori

Résultat Cote actuelle Bookmaker Tendance Victoire Le Havre 3,60 Unibet outsider Match nul 3,35 Betclic équilibré Victoire OL 2,05 Unibet favori

Probabilités implicites approximatives :

OL : 45-48 %

Match nul : 28-30 %

Le Havre : 25-27 %

Les bookmakers donnent un avantage modéré à Lyon. L’écart de cote reste toutefois relativement limité, ce qui traduit une certaine incertitude autour de la forme actuelle des Gones.

Notre pronostic pour Le Havre – OL

Match nul : Lyon manque actuellement de constance et pourrait avoir du mal à faire sauter rapidement le verrou havrais. De son côté, Le Havre devrait adopter une approche prudente et chercher avant tout à rester solide défensivement.

Lyon manque actuellement de constance et pourrait avoir du mal à faire sauter rapidement le verrou havrais. De son côté, Le Havre devrait adopter une approche prudente et chercher avant tout à rester solide défensivement. Moins de 2,5 buts dans le match : Le scénario d’une rencontre assez fermée paraît crédible, avec deux équipes qui pourraient se montrer prudentes et attendre l’erreur adverse.

Scores possibles

1-1 : un scénario plausible avec un match équilibré où chaque équipe trouve une fois l’ouverture.

un scénario plausible avec un match équilibré où chaque équipe trouve une fois l’ouverture. 0-1 pour Lyon : si les Gones parviennent à faire la différence sur une action individuelle ou un coup de pied arrêté.

si les Gones parviennent à faire la différence sur une action individuelle ou un coup de pied arrêté. 1-0 pour Le Havre : dans l’hypothèse où les Normands exploitent une transition rapide face à une défense lyonnaise prise de vitesse.

Cette affiche de la 26e journée pourrait offrir une opposition assez tactique entre un Havre discipliné et un Lyon en quête de relance. Les Gones disposent d’un effectif plus talentueux sur le papier, mais leur irrégularité actuelle pourrait permettre aux Havrais de croire à un résultat positif devant leur public.