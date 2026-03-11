Ligue 1 : le CIES envoie un signal très inquiétant à l’OM, le PSG écrase tout, le RC Strasbourg, l’OL, le LOSC et le RC Lens jubilent !

Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant

Le dernier rapport publié par le CIES Football Observatory fait déjà grand bruit en Ligue 1. En dévoilant le classement des effectifs les plus valorisés du championnat, l’étude met en lumière un écart important entre l’Olympique de Marseille et les leaders du marché, relançant les critiques autour du travail du duo Pablo Longoria – Mehdi Benatia.

Le PSG écrase la concurrence

Sans surprise, le Paris Saint-Germain domine largement ce classement avec une valeur d’effectif estimée à 1,346 milliard d’euros.

Un gouffre sépare les Parisiens du reste du championnat, preuve d’une stratégie d’investissement et de valorisation des talents particulièrement efficace.

Plus surprenant, c’est le RC Strasbourg Alsace qui occupe la deuxième place avec 395 M€, devant l’AS Monaco (367 M€).

L’OM seulement 6e : un signal inquiétant

Avec une valorisation estimée à 276 millions d’euros, l’OM ne pointe qu’à la sixième position, derrière le LOSC Lille et l’Olympique Lyonnais.

Un classement qui interroge sur la capacité du club phocéen à construire un effectif à forte valeur marchande, dans un contexte où la revente et la plus-value sont devenues des éléments clés du modèle économique moderne.

Marseille ne devance que légèrement le Stade Rennais FC, tandis que le RC Lens se situe également à proximité.

Une stratégie mercato remise en question à l’OM

Cette étude alimente les débats autour de la politique sportive menée ces dernières saisons.

Si l’OM a souvent recruté des joueurs expérimentés ou relancé des profils en difficulté, cette stratégie semble moins rentable en termes de valorisation globale de l’effectif.

À l’inverse, des clubs comme Strasbourg ou Monaco ont misé sur des jeunes talents à fort potentiel de revente, ce qui se reflète aujourd’hui dans les estimations du CIES.

Le Top 10 des effectifs les plus valorisés

Paris SG : 1 346 M€

RC Strasbourg : 395 M€

AS Monaco : 367 M€

LOSC : 332 M€

OL : 304 M€

OM : 276 M€

Rennes : 272 M€

Lens : 238 M€

Nice : 153 M€

Toulouse : 133 M€

Un enjeu crucial pour l’avenir

Dans un football toujours plus dépendant des revenus liés aux transferts, la valeur d’un effectif est devenue un indicateur stratégique.

Pour Marseille, ce classement pourrait servir d’électrochoc avant le prochain mercato.

L’objectif sera clair : réduire l’écart avec les meilleurs tout en construisant une équipe compétitive sur le terrain. Ce sera sans Longoria. Mais quid de Benatia ?