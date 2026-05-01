Si Olivier Pantaloni est favori pour prendre le banc du FC Nantes cet été, un entraîneur apprécié par l’ASSE brouille les pistes.

Le feuilleton des bancs de Ligue 1 continue d’agiter les coulisses du mercato des entraîneurs. Alors qu’Olivier Pantaloni est l’un des favoris pour rejoindre le FC Nantes cet été, un autre nom commence désormais à prendre de l’épaisseur du côté du FC Lorient. Et cette piste pourrait indirectement rebattre les cartes autour de l’avenir du technicien corse.

Nancy pour remplacer Pantaloni à Lorient ?

Selon les informations de Jeunes Footeux, Wilfried Nancy figure aujourd’hui parmi les profils étudiés par Black Knight Football Club pour succéder à Pantaloni chez les Merlus. Une candidature qui intrigue beaucoup en interne et qui tranche clairement avec les autres noms évoqués ces derniers jours.

Will Still, Wouter Vrancken, Julien Stéphan ou encore Stéphane Le Mignan faisaient jusqu’ici partie des pistes les plus commentées. Mais l’apparition de Wilfried Nancy change la donne dans un dossier où plusieurs clubs restent attentifs aux mouvements à venir.

L’ASSE avait creusé la piste en 2025

Le profil du technicien de 49 ans a de quoi séduire. Né au Havre, Wilfried Nancy n’a jamais connu une immense carrière de joueur. Passé notamment par Toulon, Raon-l’Étape, Noisy-le-Sec ou encore Orléans, il s’est surtout construit une solide réputation comme entraîneur, notamment grâce à son parcours en Amérique du Nord. Son aventure au Québec a marqué un véritable tournant.

Arrivé à Montréal en 2005, il a progressivement gravi les échelons jusqu’à devenir entraîneur principal du CF Montréal après le départ de Thierry Henry. La suite de son parcours a fortement renforcé sa cote. En 2022, il mène Montréal à la deuxième place de la Conférence Est avant de remporter la MLS dès 2023 avec Columbus Crew. Il ajoute ensuite la Leagues Cup 2024 à son palmarès et décroche même un titre d’entraîneur de l’année en MLS.

Libre et à l’écoute d’un nouveau projet

Un CV particulièrement solide qui avait d’ailleurs attiré l’attention de plusieurs clubs européens, dont l’ASSE l’année dernière. Mais son passage au Celtic a freiné son ascension. Arrivé avec beaucoup d’attentes en Écosse, il a finalement été licencié le 4 janvier 2026 après une série de résultats compliqués, marquée notamment par une lourde défaite contre les Rangers. Libre depuis cette expérience écossaise, Wilfried Nancy reste aujourd’hui à l’écoute d’un nouveau projet ambitieux. Et Lorient pourrait justement représenter un environnement idéal pour relancer sa dynamique.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

02/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)