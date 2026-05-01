Revue de presse : Nice vers un rachat, coup de pouce à Rennes avant l’OL, un buteur de retour au LOSC, nouveau renfort à Lyon ! 

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

OGC Nice : le club serait à vendre !

Mohamed Toubache-Ter a reçu un coup de fil interne à l’OGC Nice lui assurant que la vente du club était très bien engagée, en confirmant que Claude Puel devrait conserver son poste à l’issue de la saison. Par ailleurs, l’Eintracht Francfort aurait fixé le prix d’Elye Wahi à 25 millions d’euros et a déjà reçu une offre concrète, qui ne provient pas du Gym.

Stade Rennais : Hateboer absent avec l’OL

Prêté cette saison par le Stade Rennais, Hans Hateboer ne pourra pas affronter son club d’origine avec l’OL. Selon L’Équipe, une clause incluse dans son prêt empêche sa participation à cette rencontre.

Stade Brestois : Roy va rester !

Malgré le départ de Grégory Lorenzi, entre l’OM et l’OGC Nice, Éric Roy a tenu à clarifier sa situation en affirmant que leurs destins n’étaient pas liés. Le coach du Stade Brestois assure être déjà tourné vers la préparation de la saison prochaine avec le club finistérien.

RC Strasbourg : O’Neil confiant pour le retour contre le Rayo

Battu sur la pelouse du Rayo Vallecano en demi-finale aller de la Ligue Conférence (0-1), le RC Strasbourg devra encore refaire son retard la semaine prochaine à la Meinau. Gary O’Neil reste confiant : « Je ne dirais pas qu’on s’est écroulé. C’est dur de venir jouer dans ce stade, aussi, mais je suis confiant pour le match retour de la semaine prochaine. On peut renverser la vapeur et terminer le job. Là où je suis déçu, ce n’est pas sur l’ensemble de ce match mais de ne pas avoir su faire la différence sur certains moments, comme celui à cinq contre quatre. Mais on a bien respecté notre structure d’équipe. »

LOSC : Igamane de retour !

Hamza Igamane a fait son retour au Domaine de Luchin ce jeudi, afin de poursuivre sa rééducation. Gravement blessé en cours de saison, l’attaquant marocain est espéré début automne.

🚑 Hamza Igamane a fait son retour au Domaine de Luchin ce jeudi, afin de poursuivre sa rééducation.



Bonne rééducation Hamza, on se revoit très vite début automne, on l’espère ! 🫶 pic.twitter.com/VkcSPXc2Fi — Le Petit Lillois ⚜️ (@LePetitLillois) April 30, 2026

OL : Daryll Benlahlou bientôt pro !

Journaliste à Foot National, Aris Djennadi l’annonce sur X : « Premier contrat pro en vue pour Daryll Benlahlou à l’OL. Les discussions sont avancées pour l’attaquant de 19 ans. Un prêt est envisagé afin qu’il puisse avoir du temps de jeu et poursuivre son développement. »