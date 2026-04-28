Selon nos informations, Julien Stéphan est bel et bien une piste crédible sur le banc du Toulouse FC. Et par ricochet sur l’avenir d’Olivier Pantaloni… au FC Nantes.

Le jeu des chaises musicales pourrait bien s’accélérer sur les bancs de Ligue 1. Et dans ce mouvement, le FC Nantes se retrouve indirectement concerné par une piste inattendue… liée à un ancien du Stade Rennais. Une situation complexe qui pourrait finalement avoir un impact sur le futur d’Olivier Pantaloni chez les Canaris.

Le jeu de dominos géant est lancé en L1

Selon nos informations, Julien Stéphan est bien aujourd’hui une option pour le Toulouse FC, dont l’avenir de Carles Martinez Novell semble de plus en plus incertain.

Le technicien français, actuellement sous contrat avec QPR en Championship, possède un profil apprécié pour son expérience en Ligue 1 et sa capacité à structurer un projet. Mais ce choix pourrait avoir des conséquences en chaîne sur d’autres bancs du championnat français.

Stéphan a des atomes crochus avec le Téfécé

Le nom de Stéphan n’est pas anodin. Passé par le Stade Rennais, il a marqué les esprits en remportant la Coupe de France en 2019 et en développant un projet reconnu pour sa stabilité et sa rigueur tactique.

Il entretient de bonnes relations avec Olivier Cloarec, un élément important dans les discussions autour de certains projets sportifs récents. Son profil plaît aussi pour une autre raison : il connaît déjà Toulouse pour y avoir évolué dans sa jeunesse, notamment avec la réserve du club.

Le FC Nantes dans l’équation Pantaloni

Si Toulouse venait à avancer sur Stéphan – ce qui n’est pas le cas à date – cela pourrait indirectement libérer le dossier Pantaloni, favori sur le banc du FC Nantes. Le coach corse est en pole pour remplacer Vahid Halilhodzic, notamment en cas de réorganisation du projet sportif ou de changement sur le banc.

Dans ce jeu de chaises musicales, rien n’est encore acté mais l’ancien joueur du Téfécé Matthieu Dossevi a également salué cette piste : « Je le verrais bien sur un projet à long terme avec Toulouse. Le choix serait cohérent… » Une validation supplémentaire qui montre que le profil de Julien Stéphan ferait consensus dans certains cercles… en plus de dégager la voie de Pantaloni vers le FC Nantes.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)