Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Alors qu’Olivier Pantaloni est bel et bien intéressé par le FC Nantes, même en Ligue 2, l’actuel coach du FC Lorient pourrait ne pas arriver seul.

Dans un contexte extrêmement tendu autour de l’avenir du FC Nantes, la piste menant à Olivier Pantaloni prend de plus en plus d’ampleur. Même en cas de descente en Ligue 2, le technicien lorientais resterait intéressé par le projet nantais selon plusieurs échos récents. Et forcément, du côté des supporters, les projections commencent déjà.

Deux départs déjà annoncés à Lorient

Selon les informations du Télégramme, deux joueurs du FC Lorient devraient quitter le club cet été. « Deux départs sont déjà actés vraisemblablement au FC Lorient. En fin de contrat, Sambou Soumano et Igor Silva ne seront pas prolongés. »

Une information qui a immédiatement fait réagir certains fans nantais sur les réseaux sociaux, imaginant déjà un rapprochement entre ces joueurs et un éventuel projet mené par Olivier Pantaloni au FC Nantes.

Yongwa et Soumano réclamés par les supporters du FC Nantes

Parmi les profils évoqués : Darlin Yongwa et Sambou Soumano. Le supporter nantais Ali Pacha a notamment publié sur X : « Si Pantaloni est bel et bien l’entraîneur du FC Nantes la saison prochaine, est-ce qu’il amènera dans sa valise Yongwa et Soumano avec lui ? Ça serait top. »

Une simple projection pour le moment, mais qui traduit bien l’attente des supporters nantais. Beaucoup espèrent voir arriver des joueurs capables d’apporter immédiatement de l’impact dans un effectif qui pourrait être profondément remodelé cet été.

Le FC Nantes prépare déjà un énorme chantier

Que le club reste en Ligue 1 ou bascule en Ligue 2, un large renouvellement de l’effectif semble désormais inévitable. Plusieurs cadres pourraient partir et le futur entraîneur devra rapidement reconstruire une équipe compétitive. Dans cette optique, Olivier Pantaloni pourrait logiquement vouloir s’appuyer sur des joueurs qu’il connaît parfaitement.

Le technicien corse a souvent montré sa capacité à tirer le maximum de profils athlétiques, disciplinés et capables de répondre à de fortes exigences collectives. Yongwa, avec sa puissance et son activité sur le côté gauche, correspond parfaitement à ce type de profil. Quant à Sambou Soumano, son explosivité offensive pourrait séduire un FC Nantes en manque de percussion en pointe.

Pour l’instant, une simple projection

À ce stade, aucune négociation n’a été évoquée concernant ces joueurs avec le FC Nantes. Il s’agit surtout de spéculations alimentées par les supporters et le contexte autour d’Olivier Pantaloni.

Mais une chose est sûre : le mercato nantais commence déjà à s’emballer. Et si le coach lorientais débarque effectivement à la Beaujoire, les rumeurs autour de plusieurs joueurs du FC Lorient risquent rapidement de prendre de l’ampleur.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)