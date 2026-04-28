RC Lens – FC Nantes : Pluie de mauvaises nouvelles pour Pierre Sage, le FC Nantes s’en frotte les mains

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

À l’approche d’un match crucial dans la course au maintien, la situation se complique sérieusement pour le RC Lens. Et du côté du FC Nantes, cette série de mauvaises nouvelles a de quoi redonner espoir.

Pour Pierre Sage, le timing ne pouvait pas être pire.

Deux cadres suspendus pour un match décisif

Le Racing devra faire sans Adrien Thomasson et Mamadou Sangaré pour la réception de Nantes le 8 mai.

Les deux milieux de terrain ont été sanctionnés après une accumulation de cartons jaunes, récoltés lors du match spectaculaire face au Stade Brestois 29 (3-3).

Une double absence qui fragilise considérablement l’équilibre lensois dans une rencontre qui s’annonce déterminante.

Un casse-tête dans l’entrejeu

Pour Pierre Sage, ces suspensions tombent au pire moment. Thomasson et Sangaré représentent deux profils complémentaires et essentiels dans l’animation du milieu.

Leur absence oblige le staff à revoir totalement ses plans, avec une incertitude sur la capacité de l’équipe à maintenir son intensité et son contrôle dans l’entrejeu.

Des retrouvailles manquées pour Thomasson

Ce match avait une saveur particulière pour Adrien Thomasson, ancien joueur du FC Nantes, qui devait retrouver son ancien club.

Une affiche qu’il manquera finalement, ajoutant une dimension frustrante à cette suspension.

Nantes peut y croire

Du côté du FC Nantes, la situation reste critique, mais pas désespérée. À trois journées de la fin, les Canaris jouent leur survie et gardent en ligne de mire la place de barragiste.

Avant ce déplacement à Lens, ils devront affronter l’Olympique de Marseille, un autre défi de taille.

Mais ces absences côté lensois pourraient clairement rebattre les cartes.

Une opportunité en or pour les Canaris

Face à un Lens diminué, Nantes pourrait bien avoir une carte à jouer, après avoir réalisé un bon match contre le Stade Rennais (défaite 2-1) c’est la dernière chance pour eux d’accrocher cette place de barragiste.

Les Canaris le savent : il faudra saisir cette chance.

Une fin de saison sous tension

Entre un RC Lens affaibli et un FC Nantes en mission survie, cette rencontre s’annonce explosive.

Et dans ce duel sous pression, les mauvaises nouvelles des uns pourraient bien faire le bonheur des autres.