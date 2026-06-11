Michel Der Zakarian, qui va revenir sur le banc du FC Nantes, pourrait déjà activer une recrue bien connue à l’OGC Nice.

Le retour de Michel Der Zakarian au FC Nantes ne manque déjà pas de susciter les spéculations. Alors que le technicien arménien s’apprête à entamer un nouveau chapitre sur le banc des Canaris, plusieurs observateurs tentent déjà d’identifier les profils susceptibles de l’accompagner dans cette nouvelle aventure. Et un nom revient avec insistance ces dernières heures : celui de Maxime Dupé.

Un ancien Nantais dans le viseur ?

Le clin d’œil est intéressant. Dans le dernier onze aligné par Michel Der Zakarian lors de son précédent passage au FC Nantes en 2016, Maxime Dupé occupait déjà le poste de gardien de but. Depuis, les trajectoires des deux hommes se sont éloignées, mais un rapprochement pourrait désormais devenir envisageable. Le portier de 33 ans vient en effet de quitter l’OGC Nice et se retrouve libre sur le marché. Une situation qui alimente naturellement les rumeurs d’un retour à la Beaujoire.

Pour les supporters du FC Nantes, son profil présente plusieurs avantages. Formé au club, connaissant parfaitement l’environnement et disposant d’une solide expérience du football français, Dupé pourrait constituer une solution fiable pour renforcer le secteur défensif.

Une opportunité de marché intéressante

Dans un contexte où le FC Nantes devra surveiller ses dépenses tout en améliorant son effectif, la situation contractuelle de Maxime Dupé pourrait représenter une opportunité particulièrement intéressante. Libre de tout engagement, l’ancien gardien toulousain ne nécessiterait aucune indemnité de transfert. Un élément qui compte forcément dans la stratégie estivale des dirigeants nantais. De son côté, Michel Der Zakarian apprécie généralement les joueurs expérimentés, capables de s’intégrer rapidement dans un collectif et de comprendre les exigences du haut niveau. Dupé coche plusieurs de ces critères.

Pour l’instant, aucun accord n’a été évoqué et aucune négociation officielle n’a filtré. Il s’agit davantage d’une hypothèse crédible alimentée par les circonstances du moment. Mais le timing interpelle. Entre le retour de Der Zakarian et la disponibilité de Maxime Dupé sur le marché, plusieurs éléments semblent converger. Les prochaines semaines permettront de savoir si cette piste se transforme en véritable dossier mercato ou si elle restera simplement une rumeur de début d’été. Une chose est sûre : le retour de Michel Der Zakarian marque le début d’un nouveau cycle au FC Nantes.