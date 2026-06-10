ASSE, OM, FC Nantes, RC Lens, PSG, OL, Stade Rennais, LOSC : les calendriers de L1 et de L2 dévoilés !

La LFP a dévoilé les calendriers de la saison prochaine en Ligue 1 et en Ligue 2.

La saison 2025-2026 vient à peine de se terminer que les regards se tournent déjà vers la suivante. La LFP vient en effet de dévoiler les calendriers de Ligue 1 et de Ligue 2 pour la saison 2026-2027. L’annonce est accessible via l’application officielle de la Ligue, où l’ensemble des affiches de la saison sera révélé dans le détail, journée par journée.

Comme chaque année, cette publication marque un moment clé du début de l’intersaison. Les supporters vont découvrir les premiers chocs de la saison, les enchaînements de matchs difficiles et les périodes charnières qui pourraient déjà influencer le classement final.

LA CREME DE LA CREME 🍦 pic.twitter.com/R93LpGfC11 — Ligue 1 McDonald's (@Ligue1) June 10, 2026

Au-delà de la simple curiosité, ce calendrier est aussi un outil essentiel pour les staffs techniques. Il permet d’anticiper les périodes de forte charge, les déplacements importants et les séries de rencontres face aux concurrents directs. Pour les clubs engagés en compétitions européennes, comme le PSG ou l’OM, ce tirage est également scruté de près afin d’évaluer les risques de fatigue ou de rotation dès le début de saison.

🗓️ 𝐋𝐄 𝐂𝐀𝐋𝐄𝐍𝐃𝐑𝐈𝐄𝐑 𝐃𝐄 𝐋'𝐀𝐒𝐒𝐄 𝐏𝐎𝐔𝐑 𝐋𝐀 𝐒𝐀𝐈𝐒𝐎𝐍 𝟐𝟎𝟐𝟔/𝟐𝟎𝟐𝟕 ! pic.twitter.com/YMYibWqQSW — La Mise Au Vert (@LaMiseAuVert_) June 10, 2026

Le match aller entre le PSG et l’OM aura d’ailleurs lieu le 20 septembre à l’Orange Vélodrome. Le match retour, quant à lui, aura lieu le 7 février 2026 au Parc des Princes. Les supporters sont prévenus et peuvent donc se préparer pour cette affiche tant attendue du foot français.