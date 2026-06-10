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FRANCE

FC Nantes : le budget pour la Ligue 2 a fuité, grande nouvelle pour le futur coach ! 

Par Bastien Aubert - 10 Juin 2026, 15:20
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Waldemar et Franck Kita

Le futur budget du FC Nantes devrait placer le club des bords de l’Erdre dans le top 5 de toute la Ligue 2.

Le FC Nantes commence à préparer activement son retour en Ligue 2. Et malgré la relégation, les Canaris conserveront des moyens financiers largement supérieurs à la moyenne du championnat. Selon Ouest-France, le budget nantais devrait se situer entre 30 et 35 millions d’euros pour la saison 2026-2027.

Un budget d’environ 30 M€ pour le FC Nantes 

Une baisse logique par rapport à l’exercice précédent, où le club disposait d’une enveloppe estimée à 50 millions d’euros. Un montant conséquent qui n’avait pourtant pas suffi à éviter la descente en Ligue 2. Pour autant, cette réduction budgétaire ne change pas une réalité importante : le FC Nantes restera l’un des poids lourds financiers de l’antichambre de l’élite.

Avec une enveloppe comprise entre 30 et 35 millions d’euros, le FCN devrait figurer dans le Top 5 des plus gros budgets du championnat, aux côtés notamment de l’ASSE, « le PSG de la L2 ». Une excellente nouvelle pour le futur entraîneur, qu’il s’agisse de Michel Der Zakarian ou d’un autre profil.

Dans le Top 5 de la Ligue 2 

Car disposer d’un tel budget offre davantage de marge de manœuvre sur le mercato, mais aussi pour conserver certains cadres et bâtir un effectif capable de jouer immédiatement la remontée. Dans une Ligue 2 souvent très serrée, l’argent ne garantit évidemment rien. La saison passée a d’ailleurs rappelé que les moyens financiers ne suffisent pas toujours à atteindre les objectifs.

Mais sur le papier, le FC Nantes abordera bien l’exercice 2026-2027 avec des arguments supérieurs à la majorité de ses concurrents. De quoi nourrir l’ambition d’un retour rapide en Ligue 1… même si les supporters attendent désormais des résultats concrets après plusieurs saisons décevantes.

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