RC Lens : un nouveau départ officialisé !

Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos.

Le RC Lens tient son premier départ important de l’été. Arrivé dans l’Artois pour relancer sa carrière, Allan Saint-Maximin ne devrait pas poursuivre l’aventure avec les Sang et Or. L’ailier français a trouvé un accord avec Charlotte FC, en Major League Soccer, pour s’engager librement.

Selon les informations de Fabrizio Romano, tout est bouclé entre les différentes parties : un contrat de trois ans attend Saint-Maximin aux États-Unis, et sa visite médicale a déjà été passée à Londres. Un départ qui marque la fin d’une parenthèse courte, mais remarquée, du côté de Bollaert.

Saint-Maximin va rejoindre Charlotte FC

Allan Saint-Maximin va découvrir un nouveau championnat. Après la Ligue 1, la Premier League, l’Arabie saoudite ou encore le Mexique, l’ailier de 29 ans va prendre la direction de la MLS. Charlotte FC a trouvé un accord pour le recruter en tant qu’agent libre, avec un contrat de trois saisons à la clé.

Le club américain avait entamé des négociations ces derniers jours pour en faire un joueur désigné, un statut qui permet à une franchise de MLS de proposer un salaire supérieur au plafond salarial classique. Charlotte souhaitait notamment remplacer Wilfried Zaha, déjà annoncé sur le départ.

Lens perd un joueur que Leca voulait conserver

Ce départ est forcément un coup dur pour le RC Lens. Jean-Louis Leca, directeur sportif des Sang et Or, ne cachait pas son envie de prolonger l’aventure avec Saint-Maximin, arrivé dans l’Artois en février. Son profil explosif, sa capacité à faire des différences et son expérience en faisaient un élément à part dans l’effectif lensois.

Mais le joueur était libre de son avenir. En fin de contrat, Saint-Maximin pouvait choisir sa prochaine destination sans que Lens ne puisse réellement verrouiller le dossier. Et l’offre de Charlotte FC a visiblement fait la différence.

Une parenthèse courte mais marquante à Bollaert

Même si son passage au RC Lens n’aura duré que quelques mois, Allan Saint-Maximin aura laissé une vraie trace. Son retour en France avait suscité beaucoup de curiosité, et son talent individuel avait rapidement apporté une option supplémentaire dans le secteur offensif lensois.

Son départ prive Lens d’un joueur capable de casser un match sur une accélération, un dribble ou une inspiration. Dans un mercato déjà stratégique pour le club artésien, cette perte va forcément obliger la direction à se pencher sur le recrutement d’un profil offensif capable d’apporter de la percussion.

Un nouveau départ ambitieux en MLS

Pour Saint-Maximin, ce choix marque une nouvelle étape dans une carrière déjà très internationale. À Charlotte, il va arriver avec un statut fort, celui d’un joueur majeur attendu pour dynamiter les défenses et devenir l’une des têtes d’affiche du projet.

La MLS attire de plus en plus de profils confirmés, et Charlotte FC frappe un joli coup en obtenant l’accord de l’ancien joueur de Newcastle. Pour Lens, en revanche, le constat est clair : le club perd gratuitement un joueur que la direction aurait aimé garder.

Après l’arrivée attendue du nouveau coach, le RC Lens voit donc son mercato réellement démarrer par un départ. Et pas n’importe lequel.