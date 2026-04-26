À LA UNE DU 26 AVR 2026
[21:10]FC Nantes : c’est confirmé pour Pantaloni, qui a déjà donné sa réponse aux Kita !
[20:51]OM – Nice : les supporters dézinguent les joueurs et balancent 4 ordres cash à McCourt
[20:30]FC Barcelone : le Real Madrid va devoir choisir quel type d’humiliation il va subir
[19:58]OM : une grosse surprise dans la compo de Beye face à l’OGC Nice
[19:50]FC Nantes Mercato : un club de Ligue 1 fait une offre pour Abline, réponse immédiate des Kita
[19:34]Paris FC – LOSC (0-1) : grâce à un penalty, les Dogues reviennent à hauteur de l’OL
[19:14]Stade Rennais – FC Nantes (2-1) : Rongier punit les Canaris, les tops et flops
[18:50]OL Mercato : Endrick finalement sacrifié par le Real Madrid, un géant européen fonce
[18:30]Real Madrid : Vinicius a infligé une humiliation silencieuse à Mbappé
[18:10]OM Mercato : c’est confirmé entre Greenwood et le Paris FC !
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Nantes : c’est confirmé pour Pantaloni, qui a déjà donné sa réponse aux Kita !

Par William Tertrin - 26 Avr 2026, 21:10
💬 Commenter

Comme révélé par But!, Olivier Pantaloni fait bien office de favori pour devenir le prochain entraîneur du FC Nantes. Et l’actuel coach du FC Lorient a déjà fait connaître sa réponse…

Le FC Nantes tient peut-être le futur visage de sa reconstruction. Comme révélé en exclusivité sur notre site, et confirmé ce dimanche par Ouest-France, le club ligérien a fait d’Olivier Pantaloni sa priorité pour occuper le poste d’entraîneur la saison prochaine. Un choix loin d’être anodin, dans un contexte où les Canaris cherchent à repartir sur des bases solides.

Actuellement en poste au FC Lorient, qu’il va quitter libre en fin de saison, le technicien corse dispose d’une solide réputation dans le football français, notamment pour sa capacité à bâtir des équipes compétitives sur la durée. Et dans ce dossier, l’intérêt ne serait pas à sens unique. Selon OF, Pantaloni verrait d’un bon œil une arrivée sur le banc nantais, au point d’en faire sa piste numéro un à l’heure actuelle.

Le FC Nantes veut avancer rapidement

Le FC Nantes, de son côté, souhaite avancer rapidement. Après une saison compliquée marquée par des résultats irréguliers et un manque de stabilité, la direction cherche un entraîneur capable d’incarner un nouveau projet sportif, avec un objectif clair : relancer la dynamique du club et viser un retour au premier plan.

Le profil de Pantaloni correspond à cette ambition. Habitué aux contextes exigeants, il s’est distingué par sa rigueur tactique et sa capacité à tirer le meilleur de ses effectifs, notamment dans des projets de reconstruction ou de montée. Son expérience récente avec Lorient renforce encore sa crédibilité pour une mission similaire à Nantes.

Pas de contact avec le TFC

Mais le dossier reste ouvert. D’autres clubs, dont le Toulouse FC, surveilleraient également la situation de l’entraîneur, même si aucun contact n’a encore eu lieu. Une concurrence qui pourrait peser dans les prochaines semaines, alors que le marché des entraîneurs s’annonce animé.

En interne, Nantes semble néanmoins déterminé à faire de ce dossier une priorité. Reste à savoir si les discussions aboutiront rapidement. Une chose est sûre : la nomination d’Olivier Pantaloni marquerait le début d’un nouveau cycle pour les Canaris.

FC Nantes

Actu foot FC Nantes : les infos les plus chaudes

Vidéos FC Nantes : toutes les infos foot