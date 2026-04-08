FC Nantes : Les supporters ont déjà choisi le remplaçant de Vahid Halilhodzic

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

Et si la succession de Vahid Halilhodzic était déjà toute trouvée ?

Du côté du FC Nantes, les supporters commencent à se projeter… et un nom revient avec insistance : celui d’Olivier Pantaloni.

Alors que l’avenir du banc nantais reste flou, la situation à Lorient pourrait bien tout accélérer.

Clap de fin à Lorient pour Pantaloni

C’est désormais officiel : Olivier Pantaloni ne prolongera pas l’aventure avec le FC Lorient.

Arrivé en 2024, le technicien corse a décidé de quitter le club à la fin de son contrat. Une décision forte, motivée par un contexte interne compliqué.

Dans les colonnes de Ouest-France, il n’a pas caché son malaise :

« Je sens encore qu’il y a cette défiance, et à partir de là, je refuse de travailler dans ces conditions-là. »

Un climat pesant, qu’il évoque depuis le début de son aventure :

« Après deux ans de travail au FC Lorient, j’ai essayé de montrer qui j’étais, ce que j’étais capable de faire, je sens encore qu’il y a cette défiance des dirigeants depuis le début. »

Son adjoint Yannick Cahuzac devrait également quitter le club, tournant définitivement la page lorientaise.

Une opportunité en or pour Nantes

Et forcément, cette annonce n’est pas passée inaperçue à Nantes.

Sur les réseaux sociaux, de nombreux supporters voient en Pantaloni le profil idéal pour relancer le club. Un entraîneur expérimenté, capable de construire sur la durée et de redonner une identité claire à son équipe.

L’idée d’un duo avec Yannick Cahuzac séduit également. Ensemble, ils incarnent un projet cohérent, basé sur la rigueur et la stabilité.

Je les prends tous les jours pour remonter. Vraiment tous les jours et même que Pantaloni si possible. https://t.co/iHAljeUqLf — Canari Volant (@CanariVolant) April 7, 2026

Un défi… mais aussi un risque

Reste une réalité que tout le monde connaît : travailler avec la direction nantaise n’est jamais simple.

Le contexte autour des Kita reste un frein pour de nombreux techniciens. Mais l’opportunité de diriger un club historique comme le FC Nantes même en ligue 2 pourrait peser dans la balance.

Pour Pantaloni, ce serait un défi de taille… mais aussi une chance de franchir un cap.

Une piste à suivre de très près

Pour l’instant, rien n’est officiel. Mais une chose est sûre : le départ de Pantaloni relance complètement le jeu des entraîneurs en Ligue 1.

Et à Nantes, les supporters ont déjà fait leur choix.

Reste à savoir si la direction suivra.