OM : Boubacar Kamara de retour à Marseille

Boubacar Kamara n’a visiblement pas oublié d’où il vient. Parti de l’Olympique de Marseille dans un contexte tendu, notamment au moment des discussions autour de sa prolongation avec Pablo Longoria et la direction marseillaise, l’ancien minot a fait son retour à Marseille ces dernières heures.

Pas pour signer un contrat, ni pour alimenter une rumeur mercato. Mais pour un passage hautement symbolique au centre de formation de l’OM, comme il l’a montré dans sa story Instagram. Un clin d’œil fort pour un joueur formé au club, qui garde visiblement un lien particulier avec la maison olympienne.

Un départ qui avait laissé des traces

Le départ de Boubacar Kamara de l’OM avait été difficile à digérer pour une partie des supporters. Formé à Marseille, devenu cadre de l’équipe première, le milieu défensif avait finalement quitté le club libre, sans rapporter le moindre euro à son club formateur.

Une situation forcément frustrante pour l’OM, d’autant que Kamara représentait l’un des plus beaux produits du centre de formation marseillais. Les négociations autour de sa prolongation n’avaient jamais abouti, et le joueur avait fini par prendre la direction de l’Angleterre.

À l’époque, le dossier avait créé des tensions, notamment avec la direction olympienne. Mais malgré cette fin d’histoire compliquée, le lien affectif entre Kamara et l’OM n’a jamais totalement disparu.

Kamara de passage au centre de formation

Ces dernières heures, Boubacar Kamara a donc partagé une story Instagram depuis le centre de formation de l’Olympique de Marseille. Un passage discret, mais qui n’a évidemment pas échappé aux supporters marseillais.

Car pour beaucoup, ce retour au CDF est bien plus qu’une simple visite. C’est le signe qu’un enfant du club garde toujours une attache forte avec l’OM, malgré la manière dont son aventure s’était terminée.

Kamara connaît parfaitement ces lieux. C’est là qu’il s’est construit, qu’il a grandi, qu’il a appris les exigences du très haut niveau avant de devenir professionnel sous le maillot olympien.

La story de 🇫🇷𝗕𝗼𝘂𝗯𝗮𝗰𝗮𝗿 𝗞𝗮𝗺𝗮𝗿𝗮 sur Instagram de passage au CDF de l’OM.



👉 Il n’a pas oublié d’où il vient. #TeamOM pic.twitter.com/ojIFxdX2Ft — InformaTreize (@InformaTreize) June 1, 2026

Un minot qui n’oublie pas ses racines

Boubacar Kamara reste avant tout un pur produit marseillais. Né à Marseille, formé à l’OM, lancé dans le grand bain avec le maillot blanc sur les épaules, il incarne cette génération de minots qui ont réussi à s’imposer dans un club où la pression est immense.

Son départ a pu laisser de l’amertume, mais son passage récent au centre de formation rappelle une réalité simple : l’OM a marqué sa carrière et son histoire personnelle.

Le message est clair, même sans grande déclaration : Kamara n’a pas oublié d’où il vient.

Les supporters marseillais partagés

Forcément, ce retour symbolique peut provoquer des réactions différentes. Certains supporters gardent en mémoire son départ libre et le fait que l’OM n’ait rien récupéré financièrement sur un joueur formé au club. Pour eux, la blessure reste encore présente.

D’autres, au contraire, voient surtout le geste d’un ancien minot revenu saluer son club formateur. Dans un football moderne où les carrières vont vite, où les relations se tendent parfois pour des raisons contractuelles, ce genre de passage conserve une valeur émotionnelle.

Kamara n’a peut-être pas quitté l’OM comme les supporters l’auraient souhaité. Mais son attachement au club, lui, semble toujours bien réel.