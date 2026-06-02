OM : Grégory Lorenzi s’attaque à un jeune crack strasbourgeois ?

La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

L’Olympique de Marseille continue de préparer son mercato estival en coulisses. Alors que le club phocéen s’apprête à vivre une intersaison importante, Grégory Lorenzi semble déjà actif sur plusieurs dossiers, notamment chez les jeunes talents encore en quête de leur premier contrat professionnel.

Et l’un d’eux pourrait bien mener du côté de Strasbourg. Selon les dernières informations, Sacha Lung, défenseur central de 18 ans formé au Racing, figure parmi les pistes suivies par l’OM.

Sacha Lung va quitter Strasbourg

C’est une petite surprise du côté de l’Alsace. Né à Strasbourg et formé au Racing depuis 2015, Sacha Lung ne devrait pas signer son premier contrat professionnel avec son club formateur.

Le jeune défenseur central, international U18 français, aurait refusé les propositions de contrat transmises par Strasbourg, jugées peu convaincantes. Régulièrement présent à l’entraînement avec le groupe professionnel cette saison, Lung semblait pourtant faire partie des jeunes à suivre au sein du club alsacien.

Mais le Racing aurait finalement privilégié un autre profil, celui de Yoann Becker, âgé de 17 ans. Une situation qui pousse désormais Sacha Lung vers la sortie.

L’OM parmi les trois options sérieuses

Alors que son départ de Strasbourg est désormais acté, Sacha Lung dispose de trois pistes sérieuses pour lancer sa carrière professionnelle. Deux d’entre elles mèneraient à l’étranger, tandis que la troisième concerne l’Olympique de Marseille.

Le club olympien se serait positionné ces derniers jours sur le dossier du défenseur central droitier. Pour l’OM, il s’agirait d’un pari d’avenir, dans la lignée d’une stratégie visant à attirer de jeunes talents avant leur explosion au plus haut niveau.

À ce stade, rien n’est encore signé. Mais la présence de Marseille dans ce dossier confirme la volonté de la nouvelle direction sportive de travailler sur des profils à fort potentiel.

Grégory Lorenzi veut miser sur la jeunesse

Privé de Ligue des champions la saison prochaine, l’OM va devoir reconstruire intelligemment son effectif. Le club marseillais ne pourra pas uniquement miser sur des joueurs confirmés et coûteux. Dans ce contexte, les jeunes profils encore accessibles représentent une vraie opportunité de marché.

Sacha Lung entre parfaitement dans cette logique. À 18 ans, il possède déjà une expérience intéressante avec les équipes de jeunes du Racing et a côtoyé le groupe professionnel strasbourgeois cette saison.

Pour Grégory Lorenzi, récupérer un joueur de ce profil sans indemnité de transfert importante pourrait constituer un joli coup, à condition de lui présenter un projet sportif convaincant.

Un défenseur central au profil recherché

Défenseur central droitier, Sacha Lung évolue à un poste toujours très surveillé sur le marché. Les clubs cherchent de plus en plus tôt des jeunes défenseurs capables de progresser rapidement, avec une marge de développement importante.

L’OM pourrait lui offrir un environnement exigeant, une exposition médiatique forte et une passerelle intéressante entre le groupe professionnel et les équipes de jeunes. Reste toutefois à savoir quelle place le club phocéen pourrait lui promettre dans son projet.

Avec deux options étrangères également sur la table, Marseille devra se montrer convaincant pour espérer rafler la mise.

❗️Sur le départ de Strasbourg, Sacha Lung (18 ans) pourrait signer son premier contrat pro à l'OM.



L'OM fait en tout cas partie des 3 options dont dispose le défenseur central.



[🥇@lequipe] pic.twitter.com/mgCcZMQwoZ — Massilia Zone (@MassiliaZone) June 1, 2026

Un dossier qui confirme la nouvelle méthode olympienne

Ce dossier Sacha Lung montre que l’OM ne travaille pas uniquement sur des noms confirmés pour son mercato. Le club semble aussi vouloir se positionner sur des jeunes joueurs avant qu’ils ne deviennent inaccessibles.

Après une saison frustrante et une qualification européenne moins prestigieuse que prévu, Marseille doit réussir son intersaison. Cela passera par des renforts immédiats, mais aussi par des paris intelligents pour l’avenir.

Sacha Lung pourrait faire partie de cette deuxième catégorie. Un jeune talent formé en Ligue 1, libre de lancer sa carrière ailleurs, et déjà convoité par plusieurs clubs : le profil a tout pour attirer l’attention.

Marseille doit maintenant convaincre

L’intérêt de l’OM est réel, mais le dossier reste ouvert. Sacha Lung dispose de plusieurs options et devra choisir le club qui lui offrira les meilleures garanties pour son développement.

Pour Grégory Lorenzi, ce type de dossier peut permettre de poser les premières bases d’un recrutement plus malin et plus tourné vers l’avenir.

Reste désormais à savoir si l’OM parviendra à devancer la concurrence étrangère pour attirer le jeune défenseur strasbourgeois sur la Canebière.