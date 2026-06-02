ASSE : l’IA dévoile le nom du futur coach des Verts !

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

L’AS Saint-Étienne va-t-elle repartir sur un nouveau cycle ? Après l’échec de Philippe Montanier dans l’opération remontée en Ligue 1, Kilmer Sports Ventures se retrouve face à un choix fort pour l’avenir du club. Continuer avec l’actuel entraîneur ou ouvrir une nouvelle page avec un profil capable de ramener les Verts dans l’élite ?

L’intelligence artificielle s’est penchée sur le dossier et un nom ressort particulièrement pour prendre les commandes de l’ASSE la saison prochaine.

Philippe Montanier, une montée ratée qui change tout

Arrivé avec une mission claire, celle de faire remonter l’ASSE en Ligue 1, Philippe Montanier n’a finalement pas réussi à atteindre l’objectif fixé. Pourtant, tout avait bien commencé avec une série de victoires qui avait rapidement relancé l’espoir dans le Forez.

Mais la dynamique s’est essoufflée au pire moment. Troisième du championnat, Saint-Étienne a dû passer par les barrages pour espérer retrouver l’élite. Après un match nul frustrant à Geoffroy-Guichard contre l’OGC Nice, les Verts ont complètement explosé au retour avec une lourde défaite 4-1, notamment marquée par un doublé d’Elye Wahi.

Une désillusion qui pourrait avoir de lourdes conséquences sur l’avenir du technicien stéphanois.

Une clause de prolongation devenue inutile

Philippe Montanier disposait d’une clause de prolongation en cas de montée en Ligue 1. Mais avec cet échec aux portes de l’élite, cette option ne sera donc pas automatiquement activée.

Kilmer Sports Ventures a désormais les mains libres. Et forcément, la direction stéphanoise va devoir trancher rapidement. Le club doit-il offrir une vraie préparation estivale à Montanier avec un effectif construit pour lui ? Ou faut-il tourner la page et installer un nouvel entraîneur capable d’incarner un projet plus ambitieux ?

C’est toute la question qui agite désormais l’ASSE.

Olivier Pantaloni, le choix ambitieux de l’IA

Selon l’analyse de l’intelligence artificielle, le profil le plus cohérent pour l’ASSE serait Olivier Pantaloni. L’entraîneur a réalisé une superbe saison avec Lorient et pourrait être sollicité par plusieurs clubs cet été.

Son profil a de quoi plaire aux dirigeants stéphanois. Expérimenté, habitué aux contextes exigeants et capable de bâtir une équipe compétitive sur la durée, Pantaloni possède les qualités idéales pour mener un projet de remontée.

La perspective de diriger l’un des plus grands clubs français pourrait également peser lourd dans la balance. Saint-Étienne reste un club à part, avec un public, une histoire et une pression qui peuvent attirer des entraîneurs ambitieux.

À mes yeux, c’est clairement l’option la plus séduisante. Pantaloni apporterait de la stabilité, une méthode claire et une vraie connaissance du championnat. Pour une mission remontée, son profil paraît presque évident.

Christophe Pélissier, l’autre option très crédible

Autre nom qui pourrait rapidement revenir sur la table : Christophe Pélissier. L’ancien entraîneur de l’AJ Auxerre a réussi sa mission maintien, mais ne sera pas conservé par le club bourguignon.

Son profil coche lui aussi beaucoup de cases. Pélissier connaît parfaitement les exigences de la Ligue 2, sait construire des groupes solides et a déjà prouvé qu’il pouvait faire monter un club dans l’élite.

Pour l’ASSE, ce serait une option rassurante. Moins spectaculaire peut-être qu’Olivier Pantaloni, mais terriblement efficace. Dans un championnat aussi difficile que la Ligue 2, l’expérience et la capacité à créer un collectif solide valent parfois plus que les grands discours.

Si Kilmer Sports Ventures cherche un entraîneur immédiatement opérationnel, Pélissier doit forcément être dans la short-list.

Et si Montanier restait malgré tout ?

La dernière possibilité, et elle ne doit pas être totalement écartée, serait de prolonger Philippe Montanier. Après tout, l’entraîneur a repris le club en cours de saison après l’échec Eirik Horneland. Il n’a donc pas eu une saison complète pour imposer ses idées, ni un effectif entièrement construit selon ses besoins.

Lui donner une préparation complète et un mercato adapté pourrait être une option défendable. Montanier connaît désormais le groupe, l’environnement stéphanois et la pression du club.

Mais le problème est ailleurs : après une défaite aussi lourde en barrage retour, la confiance est forcément fragilisée. Dans un club comme l’ASSE, l’émotion compte énormément. Et après un tel échec, repartir avec le même entraîneur pourrait être difficile à faire accepter auprès d’une partie des supporters.

Verdict de l’IA : Pantaloni serait le meilleur choix pour l’ASSE

Si l’ASSE veut envoyer un signal fort, Olivier Pantaloni apparaît comme le choix le plus intéressant. Il représenterait un vrai nouveau départ, sans être un pari trop risqué.

Christophe Pélissier serait également une excellente option, surtout pour son expérience et sa capacité à obtenir des résultats rapidement. Mais Pantaloni semble aujourd’hui incarner un équilibre plus séduisant entre ambition, stabilité et crédibilité.

Quant à Philippe Montanier, son maintien ne serait pas totalement illogique, mais il donnerait le sentiment d’un projet qui repart avec le poids de l’échec. Et après une telle désillusion, les Verts ont peut-être besoin d’un nouveau souffle.

Kilmer Sports face à une première grande décision

Le choix du futur entraîneur sera l’un des premiers grands marqueurs du projet Kilmer Sports Ventures à Saint-Étienne. Après avoir échoué aux portes de la Ligue 1, l’ASSE n’aura plus le droit à l’erreur la saison prochaine.

Olivier Pantaloni, Christophe Pélissier ou Philippe Montanier : trois profils, trois visions différentes, mais un seul objectif commun : ramener enfin les Verts à leur vraie place, en Ligue 1.