ASSE Mercato : les recrues de l’été dernier sont tombées comme des mouches !

L’ASSE a raté sa saison en beauté et les satisfactions ont été rares dans son effectif, notamment du côté des recrues, très décevantes et/ou frappées de plein fouet par les blessures…

Kilmer Sports a investi 25 millions d’euros l’été dernier. Un investissement record pour un club de Ligue 2. Mais parmi les recrues, très peu de joueurs ont justifié la confiance des dirigeants stéphanois. Chico Lamba, acheté 6 millions d’euros, a bien débuté avant de rejoindre l’infirmerie à cause d’une pubalgie, puis de mettre un terme prématuré à sa saison en raison d’une fracture de fatigue. Mahmoud Jaber a suivi à peu près la même trajectoire, en passant le plus clair de son temps à l’infirmerie en 2026 après des débuts réussis. Attendus comme titulaires, Joao Ferreira et Ebenezer Annan ont vite montré leurs limites et terminé la saison sur le banc, le Ghanéen étant même complètement laissé de côté par Philippe Montanier.

Ekwah, Lamba, Annan et Ferreira symboles d’un Mercato complètement raté

Si la palme du plus gros Flop de l’été dernier est revenu sans conteste à Pierre Ekwah, acheté 6 millions d’euros et qui n’a pas souhaité accompagner l’ASSE en Ligue 2, les blessures auront plombé la saison de l’ASSE et 5 joueurs recrutés l’été dernier et censés être titulaires auront manqué au moins une douzaine de matches : Chico Lamba, Maxime Bernauer, Joao Ferreira et Mahmoud Jaber. « Et le meilleur joueur stéphanois de la saison (Julien Le Cardinal) aura dû plusieurs fois être remplacé car il était gêné physiquement, notamment vendredi dernier lors du barrage à Nice fatal à son équipe », déplore le site Poteaux Carrés, qui publie le classement des Verts par nombre de matches officiels ratés à cause d’une blessure. Un classement où 7 recrues de l’été dernier figurent dans le Top 10…

1.L.Traoré : 35

2. Lamba : 20

3. Bernauer, Ferreira : 18

5. El Jamali : 16

6. Jaber : 15

7. N’Guessan : 14

8. Tardieu : 12

9. Annan, Duffus, Gadegbeku : 7

12. Moueffek, Eymard : 6

14. Stassin, Appiah : 5

16. Davitashvili : 4

17. Larsonneur : 3

18. Boakye, Le Cardinal : 2

20. Old, Pedro : 1

21 : Nadé, Cardona, Miladinovic, Kanté, Maubleu, Stojkovic : 0