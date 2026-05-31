La Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives a rendu son verdict concernant la procédure de dissolution des Magic Fans et des Green Angels à l’ASSE.

Le dossier de la dissolution des principaux groupes ultras de l’ASSE continue d’alimenter les débats. Plus d’un an après une première audition, les Magic Fans et les Green Angels étaient de nouveau convoqués devant la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives.

Le même avis pour la Commission !

Une étape importante dans une procédure initiée par Bruno Retailleau puis poursuivie par Laurent Nuñez. Malgré une médiatisation moins importante ces derniers mois, le dossier n’avait jamais été abandonné par les autorités. Le 13 avril dernier, les représentants des deux groupes stéphanois se sont donc présentés devant la Commission afin de défendre leur position. Leur objectif était clair : obtenir une nouvelle fois un avis défavorable à leur dissolution.

Et selon Le Progrès, la Commission a rendu exactement le même avis que lors du précédent examen du dossier. Autrement dit, la Commission ne s’est pas prononcée en faveur de la dissolution des Magic Fans et des Green Angels. Une décision qui peut être interprétée comme un revers pour les autorités ayant engagé cette procédure. Toutefois, les supporters de l’ASSE sont encore loin d’être définitivement tirés d’affaire.

L’incertitude demeure pour les Ultras de l’ASSE

Car cet avis demeure purement consultatif. La décision finale appartient toujours au ministère de l’Intérieur, qui conserve la possibilité de poursuivre malgré tout le processus engagé. C’est désormais toute la question. Laurent Nuñez choisira-t-il de suivre l’avis rendu par la Commission ou décidera-t-il d’aller au bout de la procédure de dissolution ? Pour les groupes ultras de l’ASSE, cette nouvelle étape apporte un certain soulagement mais ne met pas fin aux inquiétudes.

Le spectre d’une dissolution reste juridiquement possible tant qu’aucune décision définitive n’a été prise. Dans un contexte où les supporters occupent une place centrale dans l’identité du club stéphanois, l’issue de ce dossier sera suivie avec une attention particulière dans les prochaines semaines. Les Magic Fans et les Green Angels ont remporté une bataille importante, mais la guerre administrative est loin d’être terminée.