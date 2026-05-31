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FRANCE

RC Lens : c’est confirmé pour Pierre Sage, son avenir scellé dès lundi ?

Par Bastien Aubert - 31 Mai 2026, 11:20
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Pierre Sage (RC Lens)

Pierre Sage, qui rêve de Liverpool malgré son attachement au RC Lens, est bel et bien dans la short-liste des Reds pour remplacer Arne Slot la saison prochaine. 

Depuis plusieurs jours, l’avenir de Pierre Sage alimente les discussions du côté du RC Lens. Arrivé avec l’ambition de construire un projet solide en Artois, l’ancien entraîneur de l’OL a vu son nom apparaître dans les réflexions menées par Liverpool pour préparer l’après-Arne Slot.

Sage contacté dès janvier par les Reds !

L’Équipe confirme que les dirigeants des Reds ont étudié plusieurs profils depuis le début de l’année. Parmi eux figuraient notamment Pierre Sage mais aussi Sebastian Hoeneß, actuellement à Stuttgart. Une reconnaissance importante pour le technicien du RC Lens, dont la cote continue de grimper après ses dernières expériences réussies.

Mais à ce stade, un autre candidat semble avoir pris une longueur d’avance. Il s’agit d’Andoni Iraola. L’entraîneur espagnol vient de réaliser une saison historique avec Bournemouth en qualifiant le club pour la Ligue Europa pour la première fois de son histoire. Son profil séduit particulièrement les décideurs de Liverpool. Son football intense, son pressing agressif et son expérience de la Premier League correspondent parfaitement aux attentes du club anglais.

Iraola nommé en début de semaine à Liverpool ?

Un autre élément joue également en sa faveur : l’actuel directeur sportif des Reds, Richard Hughes, est celui qui l’avait recruté à Bournemouth en 2023. Une relation de confiance qui pourrait accélérer le processus. D’après les informations venues d’Angleterre, Iraola pourrait même être officiellement nommé dès le début de la semaine prochaine. Possiblement demain lundi. Une perspective qui serait accueillie avec un certain soulagement du côté du RC Lens

Car même si aucune offre officielle n’a été formulée à Pierre Sage, voir Liverpool fermer rapidement ce dossier permettrait aux dirigeants lensois d’écarter l’une des principales incertitudes entourant leur entraîneur. Tant qu’aucune officialisation n’aura eu lieu, la prudence restera de mise. Mais en Artois, beaucoup espèrent que la décision attendue dès lundi permettra définitivement de tourner la page et de sécuriser l’avenir de Pierre Sage.

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