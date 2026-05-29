RC Lens Mercato : Leca active une piste surprise en défense

Le RC Lens étudierait le profil de Giulian Biancone (Olympiakos) pour renforcer sa défense.

En fin de contrat cet été avec le RC Lens, Malang Sarr suscite de nombreuses convoitises, notamment du côté du Stade Rennais et de plusieurs clubs saoudiens. Le défenseur pourrait ainsi quitter librement l’Artois lors du mercato estival.

Leca pense à Biancone

Pour pallier un éventuel départ de l’ancien joueur de Chelsea et surtout renforcer la profondeur de défense centrale, le directeur sportif lensois, Jean-Louis Leca, s’intéresserait au profil du défenseur central de l’Olympiakos, Giulian Biancone, si l’on en croit les informations du Parisien. À 26 ans, le Français apporterait de l’expérience à un effectif du RC Lens qui a déjà enregistré les départs d’Adrien Thomasson et de Wesley Saïd et qui pourrait également perdre Malang Sarr cet été.

Formé à l’AS Monaco, Giulian Biancone est passé par le Cercle Bruges, l’ESTAC et Nottingham Forest avant de rallier la Grèce et l’Olympiakos à l’été 2023.