FC Nantes : les Kita se font claquer la porte au nez pour leur priorité du mercato

Alors que le FC Nantes avait déjà étudié son profil, Demba Ba ne devrait pas quitter Dunkerque, et ce malgré un intérêt du Havre également.

Comme déjà révélé sur notre site, le nom de Demba Ba, directeur sportif de Dunkerque, circulait au FC Nantes. En effet, le profil de l’ancien attaquant devenu dirigeant avait été chez les Kita dans le cadre d’une réflexion sur le poste de directeur sportif. Un profil jugé atypique, moderne, et compatible avec une volonté de structuration à long terme.

Mais aujourd’hui, c’est bien Le Havre AC qui est passé à l’action.

Selon L’Équipe, le club normand a fait de Demba Ba sa priorité pour succéder à Mathieu Bodmer au poste de directeur sportif. Les discussions entre les deux parties sont engagées, même si aucun accord n’a encore été trouvé.

Le Havre veut accélérer sur un profil jugé structurant

Le profil de Demba Ba séduit particulièrement en Normandie pour sa capacité à bâtir un projet sportif cohérent avec des moyens limités, mais aussi pour son travail de structuration réalisé à Dunkerque.

Toujours selon L’Équipe, Le Havre voit en lui un dirigeant capable de prolonger l’œuvre de Bodmer dans un club stable de Ligue 1, tout en modernisant l’approche sportive.

Dunkerque ferme la porte malgré les sollicitations

Du côté de l’USL Dunkerque, le discours est nettement plus ferme. Le président délégué Selçuk Demir se montre catégorique sur l’avenir de son dirigeant.

« Pour Demba Ba, c’est simple : on se parle quatre fois par jour pour préparer l’intersaison, la saison prochaine et celles d’après (…) il n’y a aucune inquiétude à mon niveau sur le fait que mon coprésident sera bien là pour la saison prochaine », affirme-t-il.

De quoi calmer les ardeurs du Havre, principal courtisant, mais aussi du FC Nantes, au cas où les Kita avaient encore dans l’idée de séduire Ba. Même si l’urgence au FCN est d’abord de trouver un nouveau coach…

Dunkerque sous pression sportive et institutionnelle

En parallèle de ce dossier, Dunkerque doit aussi gérer une situation administrative délicate. Le club a récemment obtenu un sursis à statuer de la DNCG et devra fournir des garanties supplémentaires pour conserver sa place en Ligue 2.

Un contexte qui n’empêche pas ses dirigeants d’afficher une volonté de stabilité, malgré les convoitises extérieures.