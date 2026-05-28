FC Nantes : l’IA prédit le futur club de Christophe Pélissier

Christophe Pélissier sera-t-il l’entraîneur de l’AJ Auxerre, du FC Nantes ou d’un autre club la saison prochaine ? L’IA livre son verdict.

Sur quel banc s’assiéra Christophe Pélissier la saison prochaine ? Visé par le FC Nantes pour remplacer Vahid Halilhodzic, le technicien français est au cœur d’un énorme flou autour de son avenir. Annoncé démis de ses fonctions par l’AJ Auxerre ces derniers jours malgré le maintien obtenu en Ligue 1, l’ancien coach de Lorient pourrait toutefois encore être sauvé par son président, Baptiste Malherbe, qui tenterait de renverser la tendance en interne. Nous avons ainsi demandé à ChatGPT de prédire l’avenir de Christophe Pélissier. Voici sa réponse.

L’IA voit Pélissier débarquer sur le banc du FC Nantes

Christophe Pélissier pourrait bien rebondir sur le banc du FC Nantes la saison prochaine. Visé par les Canaris pour succéder à Vahid Halilhodzic, le technicien français semble cocher de nombreuses cases pour Waldemar Kita : expérience de la Ligue 1, capacité à gérer la pression et profil de bâtisseur capable de stabiliser un club en difficulté.

Nantes apparaît aujourd’hui comme la destination la plus crédible pour Christophe Pélissier. Après plusieurs saisons agitées sur le banc nantais, la direction du FCN pourrait privilégier un entraîneur pragmatique, habitué aux projets compliqués et capable d’obtenir rapidement des résultats. Son travail réalisé avec l’AJ Auxerre ces dernières saisons renforce cette idée.

Attention toutefois à un possible retournement de situation. Malgré les nombreuses rumeurs autour de son avenir, Christophe Pélissier conserve une belle cote en interne à Auxerre et pourrait finalement poursuivre l’aventure avec le club bourguignon. Mais à l’heure actuelle, le FC Nantes semble tenir la corde dans ce dossier.