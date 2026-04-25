L’OL bat Auxerre et fait un pas de plus vers le podium, les notes des Gones

Grâce à un doublé de Roman Yaremchuk et une réalisation du capitaine Corentin Tolisso, l’OL n’est pas tombé dans le piège tendu par l’AJ Auxerre (3-2) ce samedi au Groupama Stadium et met la pression sur ses concurrents à la Ligue des Champions. Les notes des Gones.

Note du match : 15/20

Présents dans l’agressivité et l’intensité, l’OL a globalement maîtrisé son sujet sur ce match. Très au-dessus en première période mais rattrapé sur un but gag consécutif à la sortie sur blessure d’Orel Mangala, les Lyonnais ont souffert en début de seconde période avant de faire la décision peu après l’heure de jeu avec deux buts en cinq minutes. En fin de partie, ce fut plus compliqué après le but du 3-2 de l’AJA mais ça a tenu. Un 3ème succès de rang qui permet de bien préparer le choc face à Rennes dimanche prochain.

Les notes des joueurs :

Greif (4) : pas de 15ème clean-sheet pour le Slovaque, qui n’est pas exempt de tout reproche dans sa sortie sur le but de Sinaly Diomandé (35ème) et est masqué sur la frappe détournée d’Okoh (88ème). Frustrant car peu sollicité par l’AJA.

Maitland-Niles (6) : très porté sur les débordements sur ce match, AMN a d’abord buté sur De Percin (29ème) avant d’être passeur décisif pour le 2-1 de Tolisso (66ème).

Mata (5,5) : malheureux sur le but de Diomandé où il est proche du csc (35ème) en contrant la sortie de Greif, l’Angolais a été relativement sérieux sinon. On peut lui reconnaître le fait de s’arracher sur chaque ballon et d’écoper défensivement avec des courses à haute intensité et des retours spectaculaires.

Niakhaté (5,5) : prestation fidèle à lui-même du Sénégalais, autoritaire dans les duels et propre dans ses sorties. Comme son comparse, il est malheureux sur le but du 3-2 où il détourne la frappe d’Okoh et masque Greif.

Abner (6,5) : le Brésilien a pu enchaîner malgré le retour de suspension de Nicolas Tagliafico et il a validé le choix de Fonseca en réalisant le centre du 1-0 (19ème). Il sauve même l’OL du csc sur le but de Diomandé (35ème).

Mangala (non noté) : auteur d’un bon début de partie, le Belge est sorti sur blessure dès la 33ème minute de jeu. Remplacé par Tessmann (34ème, 6), qui est plutôt bien rentré, avec sobriété et est à l’origine de la récupération haute du 2-1 (66ème).

Morton (6) : l’Anglais a bien bataillé et cassé des lignes par ses passes. Une heure de bonne facture de sa part. Remplacé par Sulc (58ème), qui s’est intercalé en meneur de jeu avant de finir en faux 9.

Endrick (5,5) : pas décisif mais entreprenant avec plusieurs belles situations (17ème, 48ème) et un poteau sur une frappe enroulée (45ème). La magie n’a pas complètement opéré mais il n’a pas non plus été désastreux.

Merah (6) : le petit Khalis a fluidifié le jeu de l’OL et est à l’origine, par sa talonnade, du décalage décisif sur le 1-0 (19ème). Remplacé par Tolisso (58ème), auteur d’un nouveau but (son 13ème de la saison) en renard des surfaces et d’un centre parfait sur le 3-1 (71ème).

A.Moreira (5,5) : la mobylette portugaise a beaucoup avalé de kilomètres dans son couloir gauche, percuté mais il n’était pas dans la même réussite qu’au Parc.

Yaremchuk (7) : face à un bloc bas, le profil de l’Ukrainien est précieux. Contre l’AJA, il s’est chauffé avec une reprise à côté sur centre de Moreira (14ème) avant de conclure par deux fois en renard des surfaces (19ème et 71ème). Remplacé par Tagliafico (77ème), sous les applaudissements du public.