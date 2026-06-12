RC Lens Mercato : Sage veut embarquer deux tauliers à Palace, le PSG aussi sur le coup !

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Pierre Sage est tout proche de devenir le nouveau manager de Crystal Palace. Le technicien français préparerait déjà son arrivée en ciblant deux joueurs du RC Lens.

Crystal Palace est en passe de finaliser l’arrivée de Pierre Sage comme nouvel entraîneur principal, en provenance du RC Lens. En effet, un accord aurait été trouvé entre les différentes parties, pour une indemnité estimée à environ 4 à 5 millions d’euros, avec un contrat courant jusqu’en 2029.

Le technicien français, auteur d’une saison remarquable avec le Racing (2e de Ligue 1 et vainqueur de la Coupe de France), est désormais attendu en Premier League pour succéder à Oliver Glasner.

Ganiou et Edouard dans le viseur

Mais à peine son arrivée évoquée, Pierre Sage aurait déjà commencé à dessiner les contours de son futur effectif. D’après plusieurs médias, le coach souhaiterait attirer Ismaëlo Ganiou, le défenseur central qui s’est révélé la saison dernière au RC Lens, également capable d’évoluer sur le côté droit. Le joueur de 21 ans est estimé entre 35 et 40 millions d’euros et est également suivi par Tottenham et le PSG, comme le confirme SportsBoom.

Autre dossier évoqué : Odsonne Édouard, ancien joueur de Crystal Palace, actuellement sous contrat avec Lens. L’attaquant français a réalisé une saison solide avec 14 buts et 3 passes décisives, et son retour en Premier League dans un club où il a déjà évolué (2021-2025) serait vu comme une solution idéale pour renforcer la rotation offensive en vue de la Coupe d’Europe.

Un projet ambitieux à Selhurst Park

Crystal Palace sort d’une saison historique marquée par une qualification européenne, et l’arrivée de Sage s’inscrit dans une volonté de continuité et de progression. Le club londonien souhaite désormais franchir un cap et viser plus haut en Premier League comme en compétitions européennes.

Reste à savoir si le RC Lens acceptera de perdre à la fois son entraîneur et certains cadres majeurs lors du même mercato estival.