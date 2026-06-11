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OL Mercato : Lyon tient le remplaçant d’Afonso Moreira, c’est un très gros coup !

Par William Tertrin - 11 Juin 2026, 19:00
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L’OL, qui pourrait perdre Afonso Moreira, avance sur le dossier du jeune ailier belge Julien Duranville qui évolue au Borussia Dortmund.

L’OL est sur le point de frapper un énorme coup sur le marché, avec une piste offensive prometteuse en la personne de Julien Duranville, selon les informations du journaliste spécialisé Sacha Tavolieri. Le club rhodanien discute activement avec le Borussia Dortmund pour tenter de conclure un accord autour de 8 millions d’euros.

Le joueur belge de 20 ans, considéré comme un talent à fort potentiel malgré une carrière freinée par les blessures et un manque de continuité, est aujourd’hui identifié comme une cible prioritaire pour remplacer Afonso Moreira, qui devrait rejoindre le Bayer Leverkusen contre une offre supérieure à 30M€, incluant des bonus.

Toujours selon les mêmes sources, Duranville aurait déjà donné son accord de principe pour un départ vers la Ligue 1.

Un profil jeune mais fragilisé par les blessures

Formé en Belgique et révélé très tôt comme l’un des grands espoirs de sa génération, Julien Duranville peine encore à confirmer les attentes placées en lui. Son passage à Dortmund a été marqué par des pépins physiques récurrents et un temps de jeu irrégulier.

Malgré tout, son profil explosif et sa capacité de percussion restent très appréciés sur le marché. Depuis janvier dernier, Duranville a été prêté au FC Bâle, où il a disputé 17 matchs pour 2 buts et 1 passe dé.

Une option stratégique pour l’OL

Pour Lyon, ce dossier s’inscrit dans une logique claire : miser sur des jeunes talents à fort potentiel de revente. Le montant évoqué, proche des 8 millions d’euros, correspond à une opération maîtrisée pour un joueur encore en développement.

Reste désormais à savoir si les discussions entre Lyon et Dortmund aboutiront à un accord définitif dans ce mercato. Mais l’arrivée de Duranville a déjà tout l’air d’un très bon coup.

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