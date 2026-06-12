FC Nantes Mercato : un gros démenti tombe pour l’avenir d’Anthony Lopes

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Alors qu’une rumeur évoquait un possible retour d’Angers dans le dossier Hervé Koffi au détriment d’Anthony Lopes, cette hypothèse a été balayée.

L’avenir d’Anthony Lopes semble se préciser, mais certaines rumeurs continuent d’alimenter le feuilleton. Ces dernières heures, le journaliste Sébastien Denis indiquait qu’Angers rêvait toujours de conserver Hervé Koffi, auteur d’une saison remarquée sous les couleurs du SCO. Selon cette information, le gardien burkinabè resterait la priorité du club angevin malgré les exigences du RC Lens, qui réclamerait environ 4,5 millions d’euros pour un transfert définitif.

Une hypothèse qui a rapidement fait réagir les observateurs du mercato.

Mohamed Toubache-Ter dément catégoriquement

Dans la foulée, l’insider Mohamed Toubache-Ter a immédiatement contesté cette version des faits sur le réseau X. Sa réponse a été particulièrement claire : « Mais pas du tout ! Le contrat de l’ancien gardien nantais a été signé & homologué ».

Un démenti sans ambiguïté qui confirme que le dossier Anthony Lopes est déjà bouclé du côté angevin. En effet, l’ancien gardien de l’Olympique Lyonnais et du FC Nantes a bien trouvé un accord avec le SCO pour poursuivre sa carrière en Ligue 1.

Angers a déjà tourné la page Hervé Koffi

Depuis plusieurs semaines, Angers travaille sur le remplacement d’Hervé Koffi, dont le prêt en provenance du RC Lens arrive à son terme. Sans option d’achat, le gardien international burkinabè devait théoriquement retourner dans l’Artois à l’issue de la saison.

Face à la difficulté financière d’un transfert définitif, le SCO s’est rapidement orienté vers Anthony Lopes, libre après son passage au FC Nantes. Plusieurs médias ont d’ailleurs annoncé la finalisation de l’opération, avec une visite médicale déjà passée et un engagement de deux saisons.

Une arrivée qui ne fait désormais plus de doute

Le message de Mohamed Toubache-Ter vient ainsi mettre fin aux spéculations autour d’un éventuel retour d’Angers dans le dossier Koffi. Si le portier lensois conserve une excellente cote après sa saison réussie, le SCO semble avoir définitivement choisi son nouveau numéro un.

Sauf improbable retournement de situation, Anthony Lopes gardera donc les buts angevins la saison prochaine, tandis qu’Hervé Koffi devrait retrouver le RC Lens pour la reprise estivale… pour mieux repartir.