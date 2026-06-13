Pronostic Pays-Bas – Japon : le vainqueur fera déjà un grand pas vers les huitièmes !

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Voici l’analyse complète du match de poule de la Coupe du monde 2026 entre les Pays-Bas et le Japon, ainsi que notre pronostic pour cette rencontre.

Les Pays-Bas et le Japon se retrouvent ce dimanche à 22h pour leur entrée en lice dans la Coupe du monde 2026. Annoncées parmi les principales prétendantes à la première place du groupe F, les deux sélections vont s’affronter dès la première journée dans un duel qui pourrait déjà peser lourd dans la course à la qualification. Entre l’expérience des Néerlandais et la discipline collective des Japonais, cette affiche s’annonce particulièrement indécise et promet un spectacle de haut niveau.

Coupe du monde 2026 – Pays-Bas – Japon

Dimanche 14 juin 2026 · 22h · AT&T Stadium

Pays-Bas : retrouver les sommets mondiaux

Finalistes en 1974, 1978 et 2010, les Pays-Bas courent toujours après un premier sacre mondial. Pour cette édition 2026, les Oranje débarquent avec l’ambition de réaliser un parcours à la hauteur de leur talent et de confirmer leur retour parmi les grandes puissances du football international.

La sélection néerlandaise s’appuie sur un effectif particulièrement équilibré. Derrière, l’expérience de Virgil van Dijk apporte de précieuses garanties, tandis que le milieu de terrain reste capable de contrôler le rythme des rencontres. Offensivement, les Pays-Bas disposent de plusieurs joueurs capables de faire la différence individuellement, ce qui constitue souvent un atout majeur dans les matchs fermés de Coupe du monde.

Cette première rencontre sera importante pour installer une dynamique positive. Une victoire permettrait aux Néerlandais d’aborder les deux prochaines journées avec davantage de sérénité et de se rapprocher des huitièmes de finale.

Face à une équipe japonaise réputée pour son organisation et sa discipline tactique, les Oranje devront néanmoins éviter tout excès de confiance.

Japon : l’ambition de franchir un nouveau cap

Depuis plusieurs éditions, le Japon s’est installé parmi les nations les plus régulières du football mondial. Habitués des phases finales, les Samouraïs Bleus ne viennent plus à la Coupe du monde pour simplement participer, mais bien pour bousculer la hiérarchie.

Leur principal point fort réside dans leur capacité à évoluer comme un véritable collectif. Très rigoureux dans le placement, agressifs à la récupération et rapides dans les transitions, les Japonais sont souvent capables de poser d’importants problèmes aux équipes qui monopolisent le ballon.

Les dernières Coupes du monde ont démontré que le Japon savait répondre présent lors des grands rendez-vous. Plusieurs grandes nations en ont fait les frais ces dernières années, preuve que cette sélection possède désormais l’expérience nécessaire pour rivaliser avec les meilleurs.

Un résultat positif contre les Pays-Bas placerait immédiatement les hommes de Hajime Moriyasu dans une position idéale pour la qualification.

Les confrontations entre les deux nations

Les Pays-Bas et le Japon se sont croisés à plusieurs reprises en matchs amicaux au cours de leur histoire. Les Oranje conservent un avantage au bilan, même si les confrontations ont souvent été disputées.

Sur les dernières confrontations :

Pays-Bas : 2 victoires

Japon : 0 victoire

Match nul : 1

Les compos probables

La compo probable des Pays-Bas : Verbruggen – Dumfries, Van Dijk, Ake, Van de Ven – de Jong, Gravenberch – Malen, Reijnders, Gakpo – Depay.

Absents : Simons, Schouten, J. Timber (blessés, hors de la liste), de Ligt, de Vrij, Frimpong, Geetruida, Emegha (non convoqués).

Incertain : Verbruggen (blessé).

La compo probable du Japon : Suzuki – Tomiyasu, Itakura, H. Ito – Doan, Endo, Tanaka, Nakamura – Kubo, Ueda, J. Ito.

Absents : Minamino (blessé, hors de la liste), Yoshida, Mitoma, Fujita, Machino (non convoqués).

Les joueurs à suivre

Cody Gakpo (Pays-Bas) : Déjà très en vue lors des dernières grandes compétitions internationales, l’attaquant néerlandais représente l’une des principales armes offensives de son équipe. Sa qualité de frappe, sa mobilité et sa capacité à apparaître dans les espaces pourraient faire la différence face à une défense japonaise très disciplinée.

Takefusa Kubo (Japon) : Véritable leader technique de cette sélection japonaise, le joueur de la Real Sociedad est capable d’accélérer le jeu à lui seul. Son aisance balle au pied et sa créativité seront essentielles pour permettre au Japon de se montrer dangereux en contre-attaque.

Les tendances des cotes : léger avantage aux Oranje

Issue Cote Victoire des Pays-Bas 1,95 Match nul 3,35 Victoire du Japon 4,10

Les bookmakers placent les Pays-Bas en favoris, mais sans leur accorder un avantage écrasant. Cette prudence reflète parfaitement la progression constante du Japon ces dernières années et l’équilibre attendu de cette rencontre.

Nos pronostics pour Pays-Bas – Japon

Moins de 2,5 buts dans le match : Les deux équipes abordent leur premier rendez-vous du tournoi et pourraient privilégier la sécurité avant tout. Le Japon possède une organisation défensive solide tandis que les Pays-Bas devraient faire preuve de patience pour trouver des espaces.

Le Japon ne perd pas par plus d’un but d’écart : Même si les Oranje partent favoris, les Samouraïs Bleus ont pris l’habitude de rivaliser avec les meilleures sélections mondiales. Une rencontre serrée semble se dessiner.

Score possible

1-0 pour les Pays-Bas : Les Néerlandais devraient avoir davantage la maîtrise du ballon et se procurer les meilleures situations. Cependant, la rigueur tactique japonaise pourrait longtemps maintenir le suspense. Dans un match probablement fermé et disputé, un exploit individuel ou un coup de pied arrêté pourrait suffire à faire la différence en faveur des Oranje.