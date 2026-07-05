Pronostic Portugal – Espagne : la Seleção de Ronaldo va-t-elle faire tomber Yamal et la Roja ?

Voici l’analyse complète du huitième de finale de la Coupe du monde 2026 entre le Portugal et l’Espagne, ainsi que notre pronostic pour cette rencontre.

C’est sans doute la plus belle affiche de ces huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026. L’Espagne de Lamine Yamal, sacrée championne d’Europe en 2024, et le Portugal de Cristiano Ronaldo se retrouvent ce lundi soir (21h), à Arlington, avec une place en quarts de finale en jeu. En 16es de finale, la Roja s’est facilement imposée face à l’Autriche (3-0), tandis que la Seleção a dû batailler pour éliminer la Croatie (2-1).

Coupe du monde 2026 – Brésil vs Norvège

Lundi 6 juillet · 22h · AT&T Stadium

Portugal : un test grandeur nature pour la Seleção

Après une phase de groupes globalement décevante, le Portugal a retrouvé des couleurs au meilleur moment. Opposés à une Croatie toujours difficile à manœuvrer, les hommes de Roberto Martínez ont décroché leur qualification grâce à une victoire 2-1 au terme d’une rencontre disputée. Gonçalo Ramos a offert le succès aux siens d’une tête puissante, permettant aux Portugais de poursuivre leur route dans cette Coupe du monde.

La Seleção dispose d’un effectif capable de rivaliser avec n’importe quelle nation. Entre Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leão, Vitinha ou encore João Neves, le Portugal possède un milieu de terrain particulièrement technique et des joueurs capables de faire basculer un match sur une inspiration. Devant, Cristiano Ronaldo continue d’apporter son expérience et son sens du but, même si Gonçalo Ramos apparaît de plus en plus comme une alternative crédible.

Face à l’Espagne, les Portugais devront toutefois afficher un tout autre visage que lors du premier tour. Ils auront besoin d’être plus rigoureux défensivement et surtout plus efficaces dans les temps faibles, car la Roja monopolise souvent le ballon et laisse peu d’occasions à ses adversaires.

Espagne : confirmer son statut de favorite

L’Espagne aborde ce huitième de finale avec beaucoup de certitudes. Championne d’Europe en 2024, la Roja poursuit sur sa lancée dans ce Mondial et a parfaitement négocié son seizième de finale en dominant largement l’Autriche (3-0). Les Espagnols ont affiché une maîtrise collective impressionnante, alternant longues séquences de possession et accélérations tranchantes.

Depuis le début de la compétition, la sélection de Luis de la Fuente impressionne par son équilibre. Solide derrière, très propre techniquement au milieu et dangereuse offensivement, elle semble avoir toutes les armes pour viser le dernier carré. Lamine Yamal continue de briller sur son aile, tandis que Pedri, Rodri et Nico Williams dictent le rythme des rencontres.

L’Espagne partira avec un léger avantage psychologique, mais elle sait que le Portugal possède suffisamment de talent pour punir la moindre erreur. Dans un match où les détails devraient faire la différence, la Roja cherchera à imposer son style dès les premières minutes.

Les confrontations entre les deux nations

Le Portugal et l’Espagne se connaissent parfaitement et se sont affrontés à de nombreuses reprises, avec plusieurs rencontres mémorables lors des grandes compétitions internationales.

Sur les confrontations officielles recensées :

Portugal : 6 victoires

6 victoires Espagne : 17 victoires

17 victoires Matchs nuls : 17

La dernière confrontation en compétition majeure remonte à la Coupe du monde 2018, avec un spectaculaire match nul (3-3) marqué par un triplé de Cristiano Ronaldo.

Les compos probables

La compo probable du Portugal : Diogo Costa – Cancelo, Ruben Dias, Veiga, Nuno Mendes – Joao Neves, Vitinha – Pedro Neto, Bruno Fernandes, Rafael Leao – Cristiano Ronaldo.

Absent : Aucun.

La compo probable de l’Espagne : Simon – Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella – Rodri, Pedri – Yamal, Olmo, Baena – Oyarzabal.

Absent : Aucun.

Les joueurs à suivre

Cristiano Ronaldo (Portugal) : À 41 ans, le capitaine portugais dispute probablement son dernier Mondial. Toujours aussi précieux dans les grands rendez-vous, il reste capable de faire la différence sur une occasion et représente une menace permanente dans la surface adverse.

Lamine Yamal (Espagne) : Déjà l’un des meilleurs joueurs du tournoi, le jeune ailier espagnol impressionne par sa maturité. Sa qualité de dribble, sa vitesse d’exécution et sa créativité pourraient mettre en grande difficulté la défense portugaise.

Les tendances des cotes : avantage Espagne

Issue Cote Probabilité Victoire de l’Espagne 1,87 53 % Match nul 3,50 28 % Victoire du Portugal 4,00 19 %

Les bookmakers accordent leur confiance à l’Espagne avant ce choc ibérique. La Roja, cotée à 1,87, confirme son statut de favorite après un début de compétition convaincant. Le Portugal reste toutefois un outsider crédible grâce à son expérience et à la qualité de son effectif. Avec une cote de 4,00, la Seleção conserve de réelles chances de créer la surprise, tandis que le nul à l’issue du temps réglementaire est proposé à 3,50, preuve que les opérateurs s’attendent à une rencontre particulièrement serrée.

Nos pronostics pour Portugal – Espagne

Lamine Yamal buteur ou passeur décisif : Véritable dynamiteur du jeu espagnol depuis le début du Mondial, le Barcelonais est impliqué dans une grande partie des actions dangereuses de la Roja. Face à une défense portugaise parfois mise en difficulté sur les côtés, il pourrait une nouvelle fois être décisif.

Qualification de l’Espagne : Plus convaincante depuis le début de la compétition, la Roja semble afficher davantage de maîtrise collective que son voisin portugais. Même si le Portugal possède les armes pour rivaliser, l’Espagne paraît légèrement supérieure dans tous les secteurs de jeu.

Score possible

2-1 pour l’Espagne : Le Portugal a suffisamment de qualité offensive pour trouver la faille, mais la maîtrise technique et la dynamique actuelle de la Roja pourraient finir par faire la différence dans une rencontre intense et indécise.