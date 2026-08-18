FC Nantes : le transfert à 25 M€ qu’Abline assume sans pression

Parti du FC Nantes pour rejoindre l’AS Monaco cet été, Matthis Abline a détaillé les raisons de son choix. L’attaquant de 23 ans assume le montant important de l’opération et affiche déjà de grandes ambitions avec le club de la Principauté.

Monaco, une « évidence » pour Abline

Quelques semaines après son transfert à l’AS Monaco, Matthis Abline s’est confié à Nice-Matin. L’ancien Nantais, également annoncé dans le viseur de l’OM et du Paris FC, explique avoir rapidement été séduit par le projet monégasque.

« J’ai direct senti le feeling. C’est le club qu’il me fallait pour franchir cette étape », assure l’attaquant dans un entretien relayé par Tribune Nantaise. Les discussions avaient débuté dès le mois de mars et son échange avec l’entraîneur de l’ASM a fini de le convaincre.

Un transfert conséquent, mais « zéro pression »

Recruté pour 25 M€, auxquels peuvent s’ajouter 5 M€ de bonus, Abline refuse de se laisser rattraper par les attentes. « Je ne porte pas vraiment d’importance au prix du transfert. J’ai zéro pression », affirme le joueur formé au Stade Rennais.

En parallèle, le mercato continue de bouger du côté du FC Nantes, notamment autour de l’avenir d’Ali Yousuf.

Mercato. FC Nantes : Ali Yousuf en passe de revenir au pays. — @dphelippeau https://twitter.com/dphelippeau/status/2088197154208665697

La Ligue des champions dans le viseur

Abline entend désormais franchir toutes les étapes avec Monaco. Il souhaite dépasser la barre des dix buts en Ligue 1, tout en améliorant sa capacité à tenir 90 minutes à haute intensité. Sur le plan collectif, son objectif est clair : jouer le haut du tableau et ramener l’ASM en Ligue des champions.

Ses premiers pas aux côtés de Mika Biereth l’ont également conforté. Abline juge leur association complémentaire et se dit prêt à évoluer avec tous les attaquants de l’effectif monégasque.