À LA UNE DU 3 OCT 2026
[10:00]FC Nantes : Halilhodzic a reçu une offre dans un projet de rachat, sa réponse a fusé !
[09:59]Flashback, il y a un an : De Conceição à la valse des repreneurs : le FC Nantes sur un fil
[09:40]OM : une autre bonne nouvelle tombe pour Genesio avant Troyes !
[09:20]RC Lens : Toppmöller a déjà tranché pour son avenir !
[09:00]FC Barcelone : c’est confirmé pour Raphinha !
[08:40]PSG Mercato : Lucas Da Cunha déjà envoyé à Paris !
[08:20]Stade Rennais : pluie de bonnes nouvelles pour Haise avant Auxerre !
[08:00]ASSE Mercato : un nouveau milieu offensif a débarqué chez les Verts !
[07:40]FC Nantes : gros coup dur pour Paulo Tavares !
[07:20]OM : une énorme bombe est lâchée sur la vente du club !
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Flashback, il y a un an : De Conceição à la valse des repreneurs : le FC Nantes sur un fil

Par Louis Chrestian - 3 Oct 2026, 09:59
Flashback, il y a un an : De Conceição à la valse des repreneurs : le FC Nantes sur un fil

Il y a un an, les supporters du FC Nantes vibraient au rythme des rumeurs de rebond pour Sergio Conceição, fraîchement débarqué de Milan et pressenti pour l’Arabie Saoudite. Douze mois plus tard, le club n’est plus suspendu à la destinée de ses anciens coachs, mais à celle de son propre avenir, balloté entre projets de rachat incertains et crise de confiance généralisée.

Quand Conceição faisait encore rêver la Beaujoire

Le 2 octobre 2025, l’actualité des Canaris était animée par le feuilleton Sergio Conceição. L’ancien coach, qui avait laissé un souvenir fort à Nantes, sortait d’une saison compliquée à l’AC Milan. Pourtant, son nom affolait encore les radars du mercato : annoncé partant pour Al-Ittihad en Arabie Saoudite, il était alors au cœur des spéculations et suscitait l’espoir d’un nouveau défi, symbole d’une époque où le technicien portugais incarnait une certaine ambition nantaise. Le FC Nantes, lui, venait de terminer une saison éprouvante mais restait en Ligue 1, et le mercato, entre souvenirs dorés et attentes de renouveau, faisait encore fantasmer les supporters.

Un an plus tard : Nantes entre incertitude et défiance

Douze mois se sont écoulés, et la situation a radicalement basculé. Exit les rêves de mercato clinquant ou de coachs charismatiques à l’étranger : le FC Nantes a plongé en Ligue 2, incapable de se sauver malgré le retour en pompier de Vahid Halilhodzic, qui a depuis pris sa retraite d’entraîneur. Mais le vrai fil rouge, aujourd’hui, n’est plus sportif : il est institutionnel et financier. Le club est au cœur d’un interminable feuilleton de vente, où Waldemar Kita s’apprête – en théorie – à céder les rênes à un consortium mené par Paulo Tavares. Ce projet de rachat, loin de susciter l’enthousiasme, cristallise désormais les craintes. Les supporters, jadis prompts à réclamer un nouveau départ, se montrent plus méfiants que jamais : les zones d’ombre sur la solidité financière du repreneur, l’absence de garanties sur l’avenir du club et les doutes relayés par des figures comme Jérôme Pineau ou la Brigade Loire entretiennent une défiance généralisée. Même la DNCG, dont le pouvoir a été renforcé, peut encore tout faire basculer. En parallèle, les blessures – comme celle du jeune Tylel Tati – et l’impossibilité d’envisager un nouveau projet de stade ajoutent à la morosité ambiante.

Le contraste est saisissant : alors qu’il y a un an, Nantes pouvait encore se raccrocher aux figures du passé et aux promesses d’ailleurs, le présent est fait d’attentisme, de doutes et d’un club suspendu à des choix qui le dépassent. Un an plus tard, ce n’est plus le mercato qui fait rêver, mais la simple perspective de retrouver un cap… et de ne pas sombrer plus bas.

But! Pro Votre talent mérite d'être vu par 438 000 supporters Article profil publié sur le site + relais sur nos pages de clubs.
Découvrir l'offre →
FC Nantes

Actu foot FC Nantes : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos FC Nantes : toutes les infos foot