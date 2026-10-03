Flashback, il y a un an : De Conceição à la valse des repreneurs : le FC Nantes sur un fil

Il y a un an, les supporters du FC Nantes vibraient au rythme des rumeurs de rebond pour Sergio Conceição, fraîchement débarqué de Milan et pressenti pour l’Arabie Saoudite. Douze mois plus tard, le club n’est plus suspendu à la destinée de ses anciens coachs, mais à celle de son propre avenir, balloté entre projets de rachat incertains et crise de confiance généralisée.

Quand Conceição faisait encore rêver la Beaujoire

Le 2 octobre 2025, l’actualité des Canaris était animée par le feuilleton Sergio Conceição. L’ancien coach, qui avait laissé un souvenir fort à Nantes, sortait d’une saison compliquée à l’AC Milan. Pourtant, son nom affolait encore les radars du mercato : annoncé partant pour Al-Ittihad en Arabie Saoudite, il était alors au cœur des spéculations et suscitait l’espoir d’un nouveau défi, symbole d’une époque où le technicien portugais incarnait une certaine ambition nantaise. Le FC Nantes, lui, venait de terminer une saison éprouvante mais restait en Ligue 1, et le mercato, entre souvenirs dorés et attentes de renouveau, faisait encore fantasmer les supporters.

Un an plus tard : Nantes entre incertitude et défiance

Douze mois se sont écoulés, et la situation a radicalement basculé. Exit les rêves de mercato clinquant ou de coachs charismatiques à l’étranger : le FC Nantes a plongé en Ligue 2, incapable de se sauver malgré le retour en pompier de Vahid Halilhodzic, qui a depuis pris sa retraite d’entraîneur. Mais le vrai fil rouge, aujourd’hui, n’est plus sportif : il est institutionnel et financier. Le club est au cœur d’un interminable feuilleton de vente, où Waldemar Kita s’apprête – en théorie – à céder les rênes à un consortium mené par Paulo Tavares. Ce projet de rachat, loin de susciter l’enthousiasme, cristallise désormais les craintes. Les supporters, jadis prompts à réclamer un nouveau départ, se montrent plus méfiants que jamais : les zones d’ombre sur la solidité financière du repreneur, l’absence de garanties sur l’avenir du club et les doutes relayés par des figures comme Jérôme Pineau ou la Brigade Loire entretiennent une défiance généralisée. Même la DNCG, dont le pouvoir a été renforcé, peut encore tout faire basculer. En parallèle, les blessures – comme celle du jeune Tylel Tati – et l’impossibilité d’envisager un nouveau projet de stade ajoutent à la morosité ambiante.

Le contraste est saisissant : alors qu’il y a un an, Nantes pouvait encore se raccrocher aux figures du passé et aux promesses d’ailleurs, le présent est fait d’attentisme, de doutes et d’un club suspendu à des choix qui le dépassent. Un an plus tard, ce n’est plus le mercato qui fait rêver, mais la simple perspective de retrouver un cap… et de ne pas sombrer plus bas.