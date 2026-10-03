ASSE : un nouvel international chez les Verts !

Le latéral droit de l’ASSE, Kévin Pedro, est officiellement devenu ce vendredi un international congolais.

L’entraîneur de l’AS Saint-Étienne, Ian Cathro, compte désormais un nouvel international dans son effectif ! Convoqué pour la première fois de sa jeune carrière avec la sélection A de la République démocratique du Congo à l’occasion de cette trêve internationale, Kévin Pedro a honoré ce vendredi sa première sélection avec les Léopards. Une étape importante pour le latéral droit de l’ASSE, âgé de seulement 20 ans, même si cette première cape s’est soldée par une défaite face à l’Ouganda (0-2).

Première sélection avec la RDC pour Kévin Pedro

Après être resté sur le banc lors des deux premiers matchs de la RDC pendant ce rassemblement, contre la Guinée équatoriale (2-0), puis face au Zimbabwe (1-2), Kévin Pedro a enfin disputé ses premières minutes sous le maillot des Léopards. Remplaçant au coup d’envoi face à l’Ouganda, le défenseur de l’ASSE est entré en jeu à l’heure de jeu. Il n’a toutefois pas pu inverser le cours de la rencontre et empêcher la défaite de sa sélection (0-2).

Une nouvelle apparition avant son retour à l’ASSE ?

L’aventure internationale de Kévin Pedro pourrait ne pas s’arrêter à cette première cape. Avant de retrouver Saint-Étienne et Ian Cathro, le jeune défenseur pourrait de nouveau obtenir du temps de jeu lors du quatrième et dernier match de la RDC pendant ce rassemblement, une nouvelle fois face à l’Ouganda. Après avoir franchi le cap de sa première sélection, le Stéphanois aura donc l’occasion de poursuivre son intégration chez les Léopards avant de revenir dans le Forez avec un nouveau statut : celui d’international A.