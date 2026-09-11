ASSE : grande nouvelle pour Pedro, un joueur du RC Lens également dans le coup !

Le jeune défenseur de l’ASSE Kévin Pedro va découvrir la sélection de la RDC, tandis que le Lensois Junior Kadile figure lui aussi dans les plans de Sébastien Desabre.

La nouvelle était attendue, elle est désormais officielle : Kévin Pedro va bien rejoindre les Léopards de la RDC. Le défenseur de 20 ans, formé à l’ASSE, apparaît dans les deux listes dévoilées par le sélectionneur Sébastien Desabre pour les prochains rassemblements.

Pedro franchit un nouveau cap

Après avoir connu les sélections de jeunes françaises, notamment avec les U19, Pedro est désormais appelé avec la République démocratique du Congo.

Le Stéphanois participera d’abord au stage du 21 au 29 septembre, avant de figurer également dans le groupe convoqué du 28 septembre au 6 octobre. Une belle reconnaissance pour le jeune défenseur, qui continue ainsi de gagner du terrain dans le projet stéphanois.

Kadile également convoqué

Pedro ne sera toutefois pas le seul jeune joueur bien connu dans le championnat de France à profiter de ce rassemblement. Junior Kadile, attaquant du RC Lens, figure dans la deuxième liste de Sébastien Desabre.

Le Lensois sera ainsi concerné par le stage du 28 septembre au 6 octobre, aux côtés de plusieurs nouveaux visages appelés par le sélectionneur congolais. La RDC disputera d’abord deux rencontres qualificatives pour la CAN 2027, face à la Guinée équatoriale le 24 septembre, puis contre le Zimbabwe le 28 septembre. Deux matchs amicaux face à l’Ouganda, les 2 et 5 octobre, compléteront ensuite le programme.

Pour Pedro comme pour Kadile, cette convocation représente donc une nouvelle étape importante dans leur progression. Et pour l’ASSE, voir son jeune défenseur intégrer les Léopards constitue une excellente nouvelle pour la suite de sa carrière.