Bien armée, l’ASSE à la sauce Ian Cathro pourrait encore frapper fort à Dunkerque ce samedi (20h) en Ligue 2.

L’ASSE rêve de poursuivre son sans-faute. Après avoir successivement battu Sochaux, Clermont, Grenoble, Dijon et Montpellier, les Verts comptent cinq victoires en autant de journées. Un départ historique pour Ian Cathro, devenu le premier entraîneur de l’histoire du club à remporter ses cinq premiers matchs de championnat. Mais le technicien écossais ne compte visiblement pas s’arrêter là.

Cathro peut aller chercher Antonetti

Le prochain défi est désormais particulièrement prestigieux. En 2018-2019, Frédéric Antonetti avait commencé la saison de Ligue 2 avec Metz par sept succès consécutifs. Les Grenats avaient ensuite chuté à Charléty face au Paris FC. Cathro en est actuellement à cinq. Pour égaler cette marque, l’ASSE devra donc poursuivre son sans-faute à Dunkerque, puis s’imposer à Metz avant de recevoir Rodez. Un parcours qui pourrait permettre aux Verts de rejoindre puis de dépasser la série réalisée par Antonetti avec le club lorrain. Le premier obstacle se présente dès samedi.

L’ASSE se déplacera au stade Marcel-Tribut ce samedi 12 septembre à 20 heures pour affronter Dunkerque lors de la sixième journée de Ligue 2. Une rencontre qui pourrait donc permettre à Cathro de franchir une nouvelle étape dans cette chasse au record. Et pour y parvenir, l’Écossais pourra compter sur une équipe dont la hiérarchie commence à être très claire.

Quatre joueurs de l’ASSE déjà indispensables à Cathro

Après cinq journées, quatre Stéphanois n’ont pas manqué la moindre minute de championnat. Gautier Larsonneur, Julien Le Cardinal, Sohaib Naïr et Áron Csongvai ont tous disputé l’intégralité des cinq rencontres, soit 450 minutes chacun. Une stabilité particulièrement importante pour Cathro. Larsonneur constitue le dernier rempart, tandis que Le Cardinal et Naïr forment une charnière centrale installée. Au milieu, Csongvai s’est également imposé comme un point fixe du dispositif stéphanois. Cette continuité contribue forcément à expliquer la solidité affichée par les Verts depuis le début de la saison.

La hiérarchie ne s’arrête évidemment pas à ces quatre joueurs. Kévin Pedro est lui aussi quasiment incontournable avec 437 minutes disputées après cinq journées. Maxime Bernauer affiche de son côté 399 minutes. Cathro dispose donc déjà d’un noyau dur particulièrement bien défini. Une donnée intéressante alors que le coach de l’ASSE doit désormais gérer l’enchaînement des rencontres et la fatigue de ses cadres. Car jusqu’ici, cette stabilité lui réussit parfaitement et pourrait bien être le début d’une véritable chasse aux records.