Les infos du jour : Nantes officialise sa 13e recrue, nouveau départ à l’ASSE, coups durs pour l’OM avant Rennes

Si vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité du jour, But! Football Club récapitule pour vous les informations importantes de ce jeudi 10 septembre 2026.

La grosse info : Carlgren officiellement de retour au FC Nantes !

Le FC Nantes a officialisé ce jeudi soir le retour de Patrik Carlgren, qui vient pallier la longue absence d’Alexis Mirbach. Libre depuis son départ des Canaris en juin dernier, le gardien suédois s’est engagé pour une saison avec le FCN, plus une année en option, et devient ainsi la 13e recrue de l’été du club des bords de l’Erdre.

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🚨💛💚 C’EST OFFICIEL POUR CARLGREN !



Quelques mois seulement après son départ, Patrik Carlgren fait officiellement son retour au FC Nantes 🧤



Le gardien suédois de 34 ans s’est engagé pour un an, plus une année en option ✍️



👉 https://t.co/6Cuc9gQCyH#FCNantes #Mercato — But! FC Nantes (@ButNantes) September 10, 2026

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