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[19:31]ASSE, FC Nantes : la programmation de la 12e journée de Ligue 2 est connue !
[19:11]Les infos du jour : Nantes officialise sa 13e recrue, nouveau départ à l’ASSE, coups durs pour l’OM avant Rennes
[18:52]ASSE : Cathro se méfie de Dunkerque et rassure sur l’état d’esprit de son vestiaire
[18:30]OM : Amine Harit annonce s’il a baissé son salaire
[18:09]FC Nantes Mercato : c’est officiel pour Patrik Carlgren !
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FRANCE

Les infos du jour : Nantes officialise sa 13e recrue, nouveau départ à l’ASSE, coups durs pour l’OM avant Rennes

Par Fabien Chorlet - 10 Sep 2026, 19:11
Patrick Carlgren sous le maillot de l'OM

Si vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité du jour, But! Football Club récapitule pour vous les informations importantes de ce jeudi 10 septembre 2026.

La grosse info : Carlgren officiellement de retour au FC Nantes !

Le FC Nantes a officialisé ce jeudi soir le retour de Patrik Carlgren, qui vient pallier la longue absence d’Alexis Mirbach. Libre depuis son départ des Canaris en juin dernier, le gardien suédois s’est engagé pour une saison avec le FCN, plus une année en option, et devient ainsi la 13e recrue de l’été du club des bords de l’Erdre.

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FC Nantes : Corredor de retour contre Sochaux ? Le verdict est tombé !

Mais aussi…

ASSE : Cathro annonce une série de petits coups durs avant Dunkerque

ASSE : Jakob Breum rassure sur sa blessure, il en redemande après Montpellier !

ASSE Mercato : Kilmer Sports a bouclé un dernier départ !

OM : Genesio annonce deux coups durs avant Rennes et défend deux de ses joueurs

OM Mercato : Lorenzi prépare déjà l’arrivée d’un nouveau gardien !

RC Lens : Toppmöller déjà sur la sellette ?

FC Barcelone, PSG Mercato : le Barça promet une offre folle à Alvarez dès janvier !

FC Barcelone Mercato : 5 transferts bouclés d’un seul coup, c’est du très lourd ! 

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