Après avoir laissé partir Gerónimo Rulli sans recruter de nouveau gardien cet été, l’OM pourrait revenir à la charge sur le marché hivernal.

Le poste de gardien pourrait encore faire parler à Marseille dans les prochains mois. Après le départ de Gerónimo Rulli vers Manchester City, l’OM n’a pas recruté de nouveau portier durant le mercato estival.

Henrique Menke dans le viseur de l’OM

Jeffrey De Lange a ainsi pris la succession de l’Argentin dans les buts phocéens, avec Théo Vermot comme doublure. Bruno Genesio avait d’ailleurs affiché sa confiance envers De Lange, estimant que le Néerlandais était capable d’assumer le rôle de numéro un. Mais la direction marseillaise continue visiblement de surveiller le marché.Selon le journaliste brésilien Tainan Nunes, l’Olympique de Marseille aurait manifesté son intérêt pour Henrique Menke lors de la dernière fenêtre des transferts. Âgé de seulement 19 ans, le gardien appartient à l’Internacional Porto Alegre. Son profil aurait particulièrement retenu l’attention de plusieurs clubs européens, dont l’OM, Leeds United et le Real Betis. Une piste particulièrement intéressante pour Marseille, qui pourrait donc chercher à préparer l’avenir plutôt qu’à bouleverser immédiatement sa hiérarchie.

Henrique Menke connaît déjà le football européen. Le jeune Brésilien a été prêté à Côme la saison dernière et pourrait envisager un nouveau départ vers l’Europe s’il ne parvient pas à obtenir suffisamment de temps de jeu avec l’Internacional. Cette situation pourrait forcément intéresser les dirigeants marseillais puisque Menke est actuellement sous contrat avec son club brésilien jusqu’en décembre 2029. L’OM devrait donc probablement négocier avec l’Internacional s’il décide de passer concrètement à l’offensive.

Une concurrence déjà importante

L’OM n’est toutefois pas seul sur ce dossier. Leeds United et le Real Betis auraient également pris des renseignements concernant le jeune portier. Une concurrence qui pourrait compliquer les discussions si plusieurs clubs européens décident de passer à l’action dans les prochains mois. Pour Menke, la question du temps de jeu pourrait également être déterminante. À seulement 19 ans, le gardien aura besoin de garanties pour poursuivre sa progression.

L’intérêt pour Henrique Menke pourrait donc annoncer une nouvelle offensive marseillaise au prochain mercato. Le club phocéen avait étudié de nombreuses pistes au poste de gardien durant l’été avant de finalement conserver Jeffrey De Lange comme numéro un. Le marché hivernal pourrait être différent si la DNCG donne son feu vert à l’automne.