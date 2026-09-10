PSG : Luis Enrique répond à Dembélé après le Slovan Bratislava

Luis Enrique s’est exprimé sur Ousmane Dembélé après le large succès du PSG face au Slovan Bratislava (6-1).

Muet depuis le début de la saison, Ousmane Dembélé s’est relancé ce mercredi soir en inscrivant un doublé lors de la large victoire du Paris Saint-Germain face au Slovan Bratislava (6-1) en Ligue des Champions. Après la rencontre, l’attaquant parisien s’est exprimé au micro de Canal+, envoyant un message fort à son entraîneur, Luis Enrique, en faisant savoir qu’il souhaitait davantage de temps de jeu.

« Quand je vois cet Ousmane Dembélé, pour moi, c’est un plaisir »

Quelques minutes plus tard, c’est Luis Enrique qui s’est arrêté au micro de Canal+, se montrant dithyrambique à l’égard d’Ousmane Dembélé. « Aujourd’hui, le joueur qui m’a encore le plus surpris, c’est Ousmane Dembélé. Quelle intensité, avec le ballon, sans le ballon, comme d’habitude ! Quand je vois cet Ousmane Dembélé, pour moi, c’est un plaisir. Je profite de le voir tous les jours avec cette ambition qu’il montre depuis trois ans. »

Le coach du PSG s’est, par ailleurs, exprimé sur ce qu’il avait particulièrement apprécié lors de cette rencontre face au Slovan Bratislava. « Je suis content de la connexion avec les supporters, une ambiance incroyable comme d’habitude, je veux le souligner. Je pense qu’aujourd’hui, sans ballon, on a fait un très bon boulot, on a très bien joué. »