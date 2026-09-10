Compagne de François-Henri Pinault ey supporte numéro 1 du Stade Rennais, Salma Hayek n’a pas fait les choses à moitié pour célébrer ses 60 ans.

Le Stade Rennais n’est pas au cœur de cette actualité mais impossible de passer à côté lorsqu’une personnalité aussi proche de la famille Pinault fait autant parler d’elle.

Salma Hayek célèbre ses 60 ans

Salma Hayek a célébré ses 60 ans le 2 septembre dernier. Quelques jours plus tard, elle a décidé de partager avec ses millions d’abonnés une série de photos prises lors d’une baignade en solitaire. Une manière pour l’actrice de célébrer ce changement de décennie avec beaucoup de liberté. Sur les clichés publiés sur Instagram, Salma Hayek apparaît dans l’eau, avec les vagues venant préserver son intimité.

L’actrice affiche surtout un large sourire et semble particulièrement heureuse de franchir le cap des 60 ans. En légende, elle a choisi quelques mots seulement : « 60 and grateful ». Une publication rapidement remarquée par ses nombreux admirateurs, qui n’ont pas manqué de saluer son allure et son naturel. Salma Hayek n’en est d’ailleurs pas à sa première apparition très remarquée pour célébrer son anniversaire.

Un anniversaire particulier pour la famille Pinault

En 2025, pour ses 59 ans, la comédienne avait déjà marqué les esprits avec une photo en bikini rouge. Quelques mois auparavant, elle avait également fait la couverture du numéro spécial maillots de bain de Sports Illustrated. À l’époque, Salma Hayek avait expliqué qu’elle n’aurait jamais imaginé participer à ce magazine à un âge aussi avancé. Cette nouvelle publication s’inscrit donc dans une continuité assez logique pour l’actrice, qui assume pleinement son âge et son image.

Cette période est d’autant plus importante pour Salma Hayek qu’elle vient également de devenir grand-mère pour la première fois. Son beau-fils, François Pinault Jr., est récemment devenu père d’un petit garçon prénommé François. Salma Hayek a partagé son bonheur sur les réseaux sociaux et expliqué qu’elle comptait appeler affectueusement le nouveau-né « Panchito ». Mariée à François-Henri Pinault, elle partage également avec lui une fille, Valentina, aujourd’hui âgée de 18 ans. À 60 ans, Salma Hayek continue donc d’occuper une place importante dans l’actualité people. Et même si cette actualité ne concerne pas directement le Stade Rennais, elle ramène forcément à la famille Pinault, propriétaire du club breton.