PSG – Slovan Bratislava : Dembélé envoie un message fort à Luis Enrique, Torres savoure son triplé

Découvrez les réactions de Ferran Torres et Ousmane Dembélé après la large victoire du PSG face au Slovan Bratislava (6-1).

Pour son premier match de phase de ligue de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a atomisé ce mercredi soir les Slovaques du Slovan Bratislava (6-1) grâce à un triplé de Ferran Torres, un doublé d’Ousmane Dembélé et un but de Fabian Torres. Après la rencontre, Ferran Torres, élu homme du match, et Ousmane Dembélé se sont exprimé au micro de Canal+.

Les réactions de Torres et Dembélé

Ferran Torres : « On ne s’attend jamais à mettre un triplé. Il fallait avoir la bonne intensité, le bon pressing à la perte du ballon, on l’a bien fait. On a récupéré beaucoup de ballons dans leur moitié de terrain, on a fait un bon match. Je suis heureux, j’ai de très bonnes sensations, c’est facile de jouer avec ce genre de joueurs, j’essaye de profiter, d’être heureux sur le terrain et en dehors. »

Ousmane Dembélé : « Après des débuts compliqués, ça fait du bien. Je suis content de ma performance. On doit continuer sur cette lancée en championnat pour remonter au classement. Je me sens de mieux en mieux. J’espère avoir davantage de minutes pour enchaîner les matchs, pouvoir aussi jouer en sélection et simplement faire ce que j’aime : jouer au football. »