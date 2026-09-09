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FRANCE

PSG – Slovan Bratislava : Paris se relance avec un carton, les enseignements

Par Fabien Chorlet - 9 Sep 2026, 22:52
La joie d'Ousmane Dembélé et Ferran Torres lors de PSG - Slovan Bratislava

Pour son premier match de Ligue des Champions, le PSG a largement dominé ce mercredi soir le Slovan Bratislava (6-1) devant son public.

Double champion d’Europe en titre, le Paris Saint-Germain recevait ce mercredi au Parc des Princes les Slovaques du Slovan Bratislava pour son premier match de phase de ligue de la Ligue des Champions. Dominateurs de la tête et des épaules, les hommes de Luis Enrique se sont largement imposés (6-1), lançant parfaitement leur nouvelle campagne européenne.

Le PSG renoue enfin avec la victoire

Après avoir battu Aston Villa (2-1) lors de la Supercoupe d’Europe, les Parisiens restaient sur quatre matchs consécutifs sans la moindre victoire, avec notamment une défaite lors du Trophée des Champions face au RC Lens (1-0) et, plus récemment, un revers en Ligue 1 contre l’AS Monaco (1-2). Grâce à ce large succès, le PSG renoue donc enfin avec la victoire et fait le plein de confiance avant son déplacement, ce dimanche (20h45), sur la pelouse du Stade Brestois pour le compte de la quatrième journée de Ligue 1.

Dembélé et Torres ont brillé

De retour dans le onze de départ, Ousmane Dembélé a, lui aussi, retrouvé de la confiance en ouvrant son compteur buts cette saison. Le Ballon d’Or 2025 s’est même offert un doublé en inscrivant les deux premiers buts parisiens de la rencontre. Également titularisé sur le front de l’attaque du PSG par Luis Enrique, Ferran Torres a, lui, inscrit un triplé. Une connexion particulièrement prometteuse s’est dessinée entre le Français et l’Espagnol, Ousmane Dembélé ayant notamment délivré deux passes décisives à son coéquipier espagnol.

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