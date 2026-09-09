Stade Rennais, OM Mercato : Blas sort du silence sur son départ avorté et son avenir

Annoncé sur le départ tout au long de l’été, Ludovic Blas a mis les choses au clair sur son mercato et son avenir au Stade Rennais.

Tout au long de l’été, Ludovic Blas a été annoncé avec insistance sur le départ du Stade Rennais, avec notamment des intérêts de l’Olympique de Marseille et de plusieurs clubs espagnols. Mais l’ancien joueur du FC Nantes est finalement resté à Rennes, où il a retrouvé une place de titulaire le week-end dernier face au SCO d’Angers (2-1).

« Moi, je voulais rester »

Présent ce mercredi en conférence de presse, à deux jours du choc contre l’OM, Ludovic Blas est revenu sur ces rumeurs de départ, affirmant qu’il n’avait jamais eu l’intention de changer d’air cet été. « Moi, je n’ai jamais dit que j’allais partir. Je ne me suis pas attardé sur ça. Certes, je suis en fin de contrat en fin de saison, mais franchement, ce n’est pas mon souci principal. J’ai dit directement au coach que j’allais être présent s’il voulait de moi. Moi, je voulais rester. Donc, dans tous les cas, à partir de ce moment-là, c’est simple : la porte a été fermée. »

Interrogé ensuite sur une éventuelle prolongation au Stade Rennais, le joueur du SRFC a botté en touche, préférant utiliser son « joker ». « Je suis très bien, il n’y a aucun souci là-dessus. Pour moi, ce n’est qu’un détail. Je vais faire ma saison comme si j’avais encore deux saisons derrière et on verra après ce qui se passe. Mais le plus important, c’est d’être performant. »