Véritable star à Marseille, Soprano se refuse à s’investir dans un club de football à cause de son amour pour l’OM.

Soprano est l’une des personnalités les plus populaires de Marseille. Et son attachement à l’OM ne semble pas près de disparaître. Le rappeur vient de révéler qu’il avait déjà envisagé de s’investir dans un autre club français.

Soprano aurait pu investir au Mans

Un idée aurait pu le conduire jusqu’au Mans FC mais, très rapidement, une évidence l’aurait rattrapé : difficile pour lui d’être propriétaire d’un club tout en restant fidèle à son identité de supporter marseillais.« Quand tu es Marseillais, c’est mort. Si je commence à faire comme Kylian Mbappé l’a fait à Caen, ce n’est pas possible. Avec l’OM, c’est tellement compliqué », a-t-il expliqué au Maine Libre. Une déclaration qui en dit long sur son rapport avec le club phocéen. Pour le Marseillais, il ne s’agit visiblement pas simplement d’un club qu’il apprécie. L’OM fait partie de son identité.

Soprano ne cache d’ailleurs pas qu’il aurait aimé franchir le pas mais il estime que devenir propriétaire d’un autre club aurait presque signifié renier une partie de ce qui fait son identité. « J’aurais aimé de tout mon cœur mais si tu fais ça, tu n’es plus Marseillais », assure-t-il. Une phrase particulièrement forte. Car elle résume parfaitement le rapport très particulier qui existe entre l’OM et une partie de ses supporters. À Marseille, le club dépasse largement le cadre sportif. Et Soprano en est forcément l’un des ambassadeurs les plus connus.

« Si tu fais ça, tu n’es plus Marseillais »

Si devenir propriétaire d’un club professionnel ne semble donc pas être au programme, le rappeur n’exclut absolument pas de s’investir dans le football local. Bien au contraire. Soprano se verrait volontiers aider un club des quartiers nord de Marseille, notamment en participant à l’équipement des équipes ou en apportant un soutien financier et matériel. Une manière différente de mettre sa notoriété et ses moyens au service du football marseillais. Et cette fois, aucune incompatibilité avec son amour de l’OM.

Lorsqu’il évoque les stades français, Soprano revient forcément sur le Vélodrome. Le chanteur est particulièrement marqué par la ferveur qui accompagne les rencontres de l’OM. « La ferveur, les émotions partagées », décrit-il lorsqu’il évoque l’ambiance marseillaise. Pour lui, l’expérience vécue au Vélodrome est difficilement comparable. « Quand vous venez au Vélodrome, vous ne pouvez pas détester les supporters de l’OM, dire que ce n’était pas terrible. Cette ferveur est inégalable », estime-t-il. Un véritable hommage au peuple marseillais.