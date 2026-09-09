Le fantasme d’une vente de l’OM à l’Arabie Saoudite a ressurgi de plus belle à Marseille.

Le feuilleton de la vente de l’OM est relancé. Depuis plusieurs années, l’hypothèse d’un rachat du club par des investisseurs venus d’Arabie Saoudite revient régulièrement dans l’actualité. Un véritable serpent de mer qui continue d’alimenter les discussions autour de Frank McCourt.

L’Arabie Saoudite, un vieux fantasme à Marseille

Pour Omar Keddadouche, spécialiste de l’OM, le scénario d’une arrivée saoudienne est loin d’être aussi évident. Invité sur Virage Marseille, sur BFM, Omar Keddadouche a été interrogé sur l’avenir de Frank McCourt et sur l’hypothèse d’une vente de l’OM. Sa réponse ne laisse pas vraiment de place au rêve d’un grand rachat venu du Golfe : « Mais qui nous veut ? L’OM, c’est devenu le marché du soleil… le temple de la contrefaçon à bas prix. » Une formule particulièrement piquante, qui traduit surtout le scepticisme du spécialiste marseillais concernant l’attractivité actuelle du club auprès d’un repreneur capable d’investir massivement. Selon lui, Marseille ne bénéficierait pas du même attrait que le PSG lorsqu’un projet qatari s’est présenté à Paris.

Cette piste revient pourtant régulièrement. L’Arabie Saoudite a déjà été associée à plusieurs reprises à l’OM, notamment depuis le rachat de Newcastle par le fonds souverain saoudien PIF. Des contacts avaient même été évoqués par le passé. En 2023, Michel Moulin affirmait notamment que des discussions avaient existé entre McCourt et des représentants saoudiens. Mais cela n’a jamais débouché sur une vente. Plus récemment, Julien Fournier avait lui aussi expliqué avoir été approché afin de prendre la température auprès de Frank McCourt. Selon son récit, le propriétaire américain avait clairement fait comprendre qu’il n’était pas vendeur. L’ancien dirigeant de l’OM qualifiait alors une vente saoudienne de « plus du fantasme qu’autre chose ».

McCourt toujours aux commandes de l’OM

Le dossier reste donc extrêmement hypothétique. Frank McCourt a déjà démenti à plusieurs reprises une volonté de vendre l’OM. En mai 2024, le propriétaire américain avait encore déclaré que la question d’une vente était devenue « absurde » et assuré que le club n’était pas à vendre, tout en annonçant vouloir poursuivre un projet à long terme. Et les informations plus récentes disponibles continuent plutôt de présenter McCourt comme désireux de conserver le contrôle du club, même si l’hypothèse d’une ouverture du capital ou de l’arrivée d’un investisseur minoritaire a pu être évoquée.

La sortie d’Omar Keddadouche vient donc remettre les pendules à l’heure. À ses yeux, l’OM ne semble pas aujourd’hui susciter l’intérêt d’un repreneur comparable à celui qui avait permis au PSG de changer de dimension avec l’arrivée du Qatar. Une opinion qui ne signifie évidemment pas qu’aucun investisseur ne pourrait un jour s’intéresser à Marseille. Mais entre une prise de renseignements, un intérêt potentiel et une véritable opération de rachat, l’écart reste considérable. Pour l’instant, la vente de l’OM à l’Arabie Saoudite demeure donc ce qu’elle est depuis plusieurs années : une hypothèse régulièrement relancée, mais toujours sans officialisation.