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FRANCE

OM : rien ne va plus après la défaite face au Paris FC, une polémique éclate

Par William Tertrin - 8 Sep 2026, 18:00

Une supportrice de l’OM affirme avoir été victime d’une agression sexuelle lors de la rencontre perdue face au Paris FC, dimanche au Vélodrome.

C’est un témoignage glaçant. Une supportrice de l’OM, abonnée au Vélodrome depuis près de 20 ans, affirme avoir été victime d’une agression sexuelle lors de la réception du Paris FC (2-3), dimanche 6 septembre.

Installée au virage Nord, à proximité de la bâche des Dodgers et aux côtés de son père, elle raconte avoir senti à plusieurs reprises « quelque chose m’effleurer » dans son dos pendant la première période.

À la mi-temps, elle affirme avoir découvert des traces de sperme sur son tee-shirt et le haut de son pantalon. « Je me suis sentie sale, comme une merde », témoigne-t-elle dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, dans des propos rapportés par RMC Sport.

« Je ne lâcherai pas l’affaire »

La supportrice explique avoir ensuite signalé les faits à la sécurité du stade. Elle affirme également avoir contacté la police ainsi que le groupe des Dodgers afin que les recherches puissent être menées.

« En aucun cas je n’incrimine le club ou les groupes de supporters », précise-t-elle, estimant qu’il s’agit d’un acte individuel. Elle espère désormais que l’auteur présumé pourra être identifié. « Je ne lâcherai pas l’affaire. Le monde est fou », conclut-elle.

Selon son témoignage, aucune photo de l’homme n’a pu être prise au moment des faits. L’enquête et d’éventuelles images de vidéosurveillance pourraient permettre d’éclaircir les circonstances de cette affaire.

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