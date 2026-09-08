Conscient des difficultés de l’OM à mettre de l’impact au milieu de terrain Bruno Genesio réfléchit déjà à articuler son onze différemment.

L’OM traverse une première période délicate. Après une défaite contre Paris FC au Vélodrome, les Marseillais doivent rapidement réagir. Le revers 2-3 concédé dimanche a confirmé plusieurs fragilités, notamment dans l’équilibre collectif et la capacité à imposer suffisamment d’impact au milieu de terrain.

Le 4-3-3 de Genesio montre ses limites à l’OM

Pour Bruno Genesio, l’heure est donc déjà aux ajustements.Depuis le début de saison, l’entraîneur de l’OM s’appuie notamment sur un 4-3-3 classique mais ce système n’a pas totalement convaincu lors des dernières sorties. Le volume de courses et l’impact au milieu ont notamment posé problème. Avec plusieurs joueurs offensifs positionnés sur les côtés, l’OM peut parfois manquer de présence dans l’axe lorsque l’adversaire parvient à casser le premier rideau. Le match contre le Paris FC a encore illustré ces difficultés. Les Parisiens ont finalement profité des espaces pour s’imposer 3-2 au Vélodrome, malgré les deux buts inscrits par Amine Gouiri.

Selon L’Équipe, Bruno Genesio aurait déjà travaillé plusieurs alternatives à l’entraînement. Parmi elles, une idée attire particulièrement l’attention : installer Amine Harit derrière les attaquants dans un rôle de numéro 10. Une position qui pourrait permettre à l’international marocain de jouer davantage dans le cœur du jeu et de profiter de sa qualité technique entre les lignes. L’objectif serait également de rendre l’OM moins dépendant de ses attaques sur les côtés. Une piste qui avait déjà été évoquée par l’insider marseillais Adammser après la défaite contre le Paris FC.

Harit en numéro 10, la piste étudiée ?

Dans cette réflexion, d’autres changements pourraient également intervenir. Adammser avait notamment proposé d’aligner le jeune Abdallah sur le côté droit avec Harit en soutien des attaquants. « J’aimerais mettre Harit en 10 et le petit Abdallah à droite, je pense que offensivement on serait moins dépendant des ailes », avait-il lancé. L’insider avait également cité Kamissoko pour renforcer l’entrejeu, estimant que l’OM manquait actuellement d’impact dans cette zone. Une solution qui pourrait offrir davantage de densité au milieu et permettre aux Marseillais de mieux accompagner leurs offensives.

Il ne s’agit évidemment pas encore d’un onze officiel pour le déplacement à Rennes mais le travail effectué à l’entraînement montre que Bruno Genesio ne compte pas rester figé après les deux défaites consécutives. Le technicien cherche visiblement la meilleure formule pour rééquilibrer son équipe. Le passage à un 4-4-2 pourrait également être envisagé, avec l’objectif d’ajouter un joueur dans l’axe et de rapprocher les attaquants. Face au Stade Rennais, l’OM devra en tout cas montrer un visage beaucoup plus solide. La rencontre de vendredi soir pourrait donc être l’occasion de découvrir un Marseille légèrement différent. Et si la solution se trouvait finalement dans un changement de rôle pour Amine Harit ?